اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از پیروزی برابر پاس/ عیدی به هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی مدافع تیم فوتبال استقلال پس ازپیروزی یک بر صفر مقابل پاس همدان گفت: ما موقعیت های بیشتری نسبت به حریف داشتیم که با بدشانسی نتوانستیم آنها را به گل تبدیل کنیم.



وی افزود: پاس همدان هم موقعیت های گلزنی داشت ولی فرصت های گلزنی ما بیشتر بود و می توانستیم با گلهای بیشتری این مسابقه را برنده شویم .

وی در خصوص عملکرد سال 88 تیم استقلال گفت : مصدومیت بازیکنان کلیدی ما باعث شد در ابتدای فصل نتایج خوبی کسب نکنیم و اگر این مصدومیت های ناخواسته نبود الان با اختلاف امتیاز بالایی در صدر جدول بودیم .

صادقی در خصوص وجود حاشیه های ناخواسته وی در تیم استقلال گفت : من بازیکن حاشیه سازی نیستم و در سال آینده هم حاشیه نخواهم داشت.

سیاوش اکبرپور مهاجم تیم استقلال نیز درباره دیدار با پاس همدان گفت: نیمه اول بازی جذابی را شاهد نبودیم اما با صحبت هایی که مربیان بین دو نیمه متذکر شدند، نیمه دوم بازی بهتری ارائه کردیم و اگر بدشانسی گریبانگیر تیم ما نمی شد می توانستیم با گلهای بیشتری پاس همدان را شکست دهیم ولی همین سه امتیاز هم عیدی خوبی به هواداران استقلال بود .

وی در باره عملکردش و تیم استقلال در سال 88 گفت : در مورد عملکرد من مردم و کادر فنی باید نظر بدهند ولی درباره تیم استقلال معتقدم بدنشانسی و مصدومیت و محرومیت باعث شد نتوانیم در اوایل فصل امتیازات لازم را کسب کنیم و کورس قهرمانی دور بمانیم .

حنیف عمران زاده مدافع استقلال نیز دیدار برابر تیم سابقش را سخت و پرفشار عنوان کرد و اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم برابر تیم سابقم نتیجه بگیریم.

وی اضافه کرد: تیم پاس همدان هم در این دیدار بازی خوبی را ارائه کرد و امیدوارم بتواند در بازیهای آینده به نتایج خوبی دست یابد و جایگاه بهتری را بدست آورد.

وی در خصوص عملکرد سال 88 استقلال در لیگ برتر اظهار داشت: ما عملکرد خوبی داشتیم ولی مصدومیت چند تن از بازیکنان تیم را از شکل اصلی خودش دور کرد که امید روانخواه ، مجتبی جباری و .. از جمله آنها بودند که با حضور این بازیکنان قطعا نتایج استقلال بهتر از می شد.

عمران زاده درپایان پیشاپیش سال نو را به هواداران استقلال تبریک گفت و برای آنها در سال جدید موفقیت و سلامتی آرزو کرد.