  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۰۷

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از پیروزی برابر پاس/ عیدی به هواداران

اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از پیروزی برابر پاس/ عیدی به هواداران

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی مقابل پاس همدان درباره این دیدار به اظهار نظر پرداختند و این برد را عیدی اخرین دیدار سال 88 به هواداران عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی مدافع تیم فوتبال استقلال پس ازپیروزی یک بر صفر مقابل پاس همدان گفت: ما موقعیت های بیشتری نسبت به حریف داشتیم که با بدشانسی نتوانستیم آنها را به گل تبدیل کنیم.

وی افزود: پاس همدان هم موقعیت های گلزنی داشت ولی فرصت های گلزنی ما بیشتر بود و می توانستیم با گلهای بیشتری این مسابقه را برنده شویم .

وی در خصوص عملکرد سال 88 تیم استقلال گفت : مصدومیت بازیکنان کلیدی ما باعث شد در ابتدای فصل نتایج خوبی کسب نکنیم و اگر این مصدومیت های ناخواسته نبود الان با اختلاف امتیاز بالایی در صدر جدول بودیم .

صادقی در خصوص وجود حاشیه های ناخواسته وی در تیم استقلال گفت : من بازیکن حاشیه سازی نیستم و در سال آینده هم حاشیه نخواهم داشت.

سیاوش اکبرپور مهاجم تیم استقلال نیز درباره دیدار با پاس همدان گفت: نیمه اول بازی جذابی را شاهد نبودیم اما با صحبت هایی که مربیان بین دو نیمه متذکر شدند، نیمه دوم بازی بهتری ارائه کردیم و اگر بدشانسی گریبانگیر تیم ما نمی شد می توانستیم با گلهای بیشتری پاس همدان را شکست دهیم ولی همین سه امتیاز هم عیدی خوبی به هواداران استقلال بود .

وی در باره عملکردش و تیم استقلال در سال 88 گفت : در مورد عملکرد من مردم و کادر فنی باید نظر بدهند ولی درباره تیم استقلال معتقدم بدنشانسی و مصدومیت و محرومیت باعث شد نتوانیم در اوایل فصل امتیازات لازم را کسب کنیم و کورس قهرمانی دور بمانیم .

حنیف عمران زاده مدافع استقلال نیز دیدار برابر تیم سابقش را سخت و پرفشار عنوان کرد و اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم برابر تیم سابقم نتیجه بگیریم.

وی اضافه کرد: تیم پاس همدان هم در این دیدار بازی خوبی را ارائه کرد و امیدوارم بتواند در بازیهای آینده به نتایج خوبی دست یابد و جایگاه بهتری را بدست آورد.

وی در خصوص عملکرد سال 88 استقلال در لیگ برتر اظهار داشت: ما عملکرد خوبی داشتیم ولی مصدومیت چند تن از بازیکنان تیم را از شکل اصلی خودش دور کرد که امید روانخواه ، مجتبی جباری و .. از جمله آنها بودند که با حضور این بازیکنان قطعا نتایج استقلال بهتر از می شد.

عمران زاده درپایان پیشاپیش سال نو را به هواداران استقلال تبریک گفت و برای آنها در سال جدید موفقیت و سلامتی آرزو کرد.

کد مطلب 1052391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها