دستگیری 2 سرکرده القاعده و هلاکت 2 عضو دیگر در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، مقامهای امنیتی یمن از دستگیری دو سرکرده شبکه القاعده در منطقه جیزه آل قنان خبر دادند.



به گفته مقامهای یمنی، این دو عضو برجسته القاعده برای حمله به تاسیسات زیربنایی کشور برنامه ریزی می کردند.



حملات به ابین و شبوه برای پیگرد القاعده از مهمترین اقدامات ارتش یمن برای مبارزه با تروریسم بوده است.



نیروهای یمنی در ماههای اخیر نیز چندین عضو القاعده را دستگیر کرده و یا به قتل رسانده اند.



ارتش یمن همچنین به پیگرد اعضای القاعده دراستان ابین ادامه می دهد.



همچنین خبرهایی درباره کشته شدن جمیل العمبری مسئول القاعده در استان ابین و کشته شدن یک عضو دیگر این شبکه منتشر شده است.



بر اساس این گزارش، پیگرد القاعده به ویژه با توجه به درخواستهای بین المللی از یمن برای مهار تروریسم در دستورکار دولت صنعا قرار دارد .



