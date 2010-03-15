جابجایی 1.5 میلیون مسافر از طریق راه آهن شمال

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظهورپرواز عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری راه آهن شمال افزود: جابجایی بیش از یک میلیون و 520 هزار مسافر و حمل قریب به 790 هزار تن بار به اقصی نقاط کشور نقش مهمی در حمل و نقل شمال کشور ایفا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه حمل و نقل ریلی دارای مزایای فراوانی نسبت به دیگر روشهای حمل و نقلی است که از آن جمله می توان به حمل انبوه کالاها یا جابجایی مسافران با ضریب ایمنی بسیار بالا اشاره کرد.

مدیرکل راه آهن شمال در ادامه با اشاره به عبور بخش اعظمی از خط راه آهن شمال از مناطق کوهستانی با شیب و فرازهای بالا گفت: راه آهن شمال با وضعیت موجود خود و با استفاده از امکانات فنی و برنامه ریزی های بعمل آمده، در مدت 11 ماهه اول سال جاری یک میلیون و 520 هزار مسافر از شهرهای استان های مازندران و گلستان به تهران و مشهد و دیگر شهرهای داخل این استان ها جابجا که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

ظهورپرواز افزود: سیاست راه آهن در بخش مسافری همواره ارتقاء خدمات قابل ارائه به شهروندان است و بر این مبنا در برنامه ریزی های آینده و با همکاری شرکت رجا تلاش خواهیم نمود نسبت به افزایش کیفی و کمی قطارهای مسافری اقدامات مناسبی صورت پذیرد.

مدیر کل راه آهن شمال بیان داشت: این اداره کل در این مدت 787 هزار و 119 تن انواع بار مواد سوختی، غلات، آهن آلات به اقصی نقاط کشور حمل که در این بخش نیز به رغم محدودیتهای موجود در زمینه واگن ها و لکوموتیو در سطح کل شبکه راه آهن و به دلیل مسدود بودن خط در محور بهشهر گلوگاه در نیمه دوم سال جاری به دلیل بازسازی، توانستیم نسبت به مدت مشابه سال قبل که 768 هزار و 594 تن بوده به میزان 18 هزار و 525 تن معادل 2.5 درصد بار بیشتری را حمل کنیم.

ظهور پرواز پیرامون فعالیتهای عمرانی اداره کل راه آهن شمال گفت: یکی از دغدغه های مسئولان راه آهن، سلامت عبور و مرور قطارها در مناطق مسکونی شهرها و گذرگاه ها است.

وی افزود: احداث 4 دستگاه روگذر فوق از مصوبات استانی هیئت دولت نهم است که در ساری در ابتدای امر قرار بوده در محل کمربند جنوبی شهر احداث شود که به دلیل مشکلات اجرایی در رفع معارض با توافق مسئولان استان مقرر شد در منطقه دخانیات ساری انجام شود و در این خصوص نیز قرارداد فوق با پیمانکار مربوطه بسته شده است.

ظهورپرواز پیرامون بازسازی خط آهن بهشهر گرگان اظهار داشت: این پروژه که از مصوبات استانی هیئت دولت نهم بوده با پیگیری بعمل آمده از سوی راه آهن، فاز اول آن جهت بازسازی کامل خط از بهشهر تا گلوگاه به طول 26 کیلومتر از آبان ماه امسال آغاز شده است.

