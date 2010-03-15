بدشانسی اجازه پیروزی پرگل به استقلال را نداد/ دو نیمه متفاوت داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از پیروزی یک بر صفر عصر دوشنبه تیمش برابر پاس همدان با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما در این دیدار دو نیمه متفاوت داشتیم. نیمه اول فوتبال بد و غیرقابل قبولی را ارائه کردیم که تصور می کنم دلیلش فشردگی بازیها و افت بدنی بازیکنان بود.

وی ادامه داد: در نیمه دوم شرایط بهتری داشتیم توانستیم با میل هجومی بیشتری به دروازه پاس حمله کنیم. در این نیمه موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم اما متاسفانه مهاجمان ما این موقعیت ها را به هدر دادند تا از رسیدن به یک پیروزی پرگل محروم شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال عملکرد پاس همدان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: آنها تیم جنگنده ای بودند و موقعیت های خوبی را روی دروازه ما ایجاد کردند. با این حال ما موفق شدیم این تیم خوب را شکست دهیم.

مرفاوی استفاده از سیستم چرخشی بازیکنان در ترکیب اصلی این تیم را رد کرد و گفت: به هیچ وجه چنین اظهار نظری درست نیست. ما چهار مهاجم داریم که هر بازیکنی آماده تر باشد به میدان خواهد رفت. ما تمرینات منظمی را در طول هفته برگزار می کنیم و براساس آمادگی بازیکنان ترکیب اصلی را انتخاب می کنیم.

وی عملکرد برهانی در دیدار برابر پاس همدان را به بدشانسی وی تعبیر کرد و گفت: برهانی مهاجم خوب و توانایی است اما در بازی با پاس همدان بدشانس بود و نتوانست از موقعیت هایی که برایش بوجود آمده بود استفاده کند.