انتظاراتم برآورده نشد / بازیکنان پاس در حد خودشان ظاهر نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا که پس از شکست یک بر صفر عصر دوشنبه تیمش برابر استقلال در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال برعکس تیم پاس فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: تیم ما در این دیدار و خصوصا در نیمه اول به هیچ عنوان در حد و اندازه های پاس ظاهر نشد. من انتظار بیشتری از بازیکنانم داشتم و به امید ارائه فوتبالی زیبا و قابل قبول به تهران آمده بودیم اما عملا به این خواسته دست پیدا نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عملکرد نیمه دوم این تیم را مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: تصور می کنم هر دو تیم در نیمه دوم فوتبال بهتری را به نمایش گذاشتند که در این میان استقلال از موقعیتش به خوبی استفاده کرد و به سه امتیاز این بازی دست پیدا کرد.

مدیرروستا در پایان با انتقاد از بازیکنان خط حمله تیمش گفت: انتظار بیشتری از آنها داشتم و تصور می کردم پس از دریافت گل بتوانند نتیجه را به تساوی بکشانند اما آنها انتظاراتم را برآورده نکردند.