به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی در دیدار جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت حفظ و استحکام نظام گفت: مقصد اصلی برای همه استحکام نظام اسلامی و حاکمیت احکام اسلام است و همه دست‌اندرکاران باید وظایف اصلی خود را که با قانون اساسی مطابقت دارد به بهترین نحو انجام دهند.



وی با انتقاد از ترویج معاصی در بعضی از همایشها بیان داشت: مدعی العموم باید در همه جا حضور داشته باشد. در بعضی از این همایشها و نمایشها تجاهر به معاصی وجود داشت و سنت‌شکنی شد. دادستان باید جلوی منکرات را بگیرد و حتی از ادامه کار بعضی از این مجالس معصیت جلوگیری کند. اگر با پول بیت المال به بعضی از گناهکاران جایزه می‌دهند در حالی که این همه مردم فقیر و محتاج وجود دارد دادستان باید اموال بیت المال را گرفته و آنها را محکوم کند.



خطر مفسدان اعتقادی از مفسدان اقتصادی و سیاسی بیشتر است



وی با اشاره به اینکه خطر مفسدان اعتقادی از مفسدان اقتصادی و سیاسی بیشتر است تصریح کرد: دادستان نباید محدود به بعضی از مسائل سیاسی باشد و باید به نیابت از مردم وارد شود، امر به معروف و نهی از منکر نماید و اگر این کار را بکند بر قوّت نظام افزوده می‌شود. قوه‌ قضائیه نه تنها در مسایل سیاسی باید حضور مستقل داشته باشد بلکه در برخورد با مفاسد اخلاقی و تظاهر عده‌ای به منکرات هم به وظیفه‌ قانونی خود عمل کند.



استاد برجسته حوزه در ادامه با بیان اینکه «در دوران دفاع مقدس قدرت باطنی و توجه به حضرت بقیت الله ارواحنا فداه بود که این کشور را حفظ کرد» بیان داشت: باید این قدرت معنوی حفظ شود و مظاهر اسلامی هر روز پررنگتر شود.



وی ادامه داد: اسلامیت نظام باید حفظ شود و اگر اصل نظام اسلامی خدشه پیدا کند چیزی جایگزین آن نخواهد بود.



رأفت اسلامی مردم را امیدوار می‌کند

مرجع تقلید شیعیان با ارائه‌ رهنمودهایی پیرامون نحوه‌ برخورد با مردم افزود: باید با عطوفت و رأفت مردم را امیدوار کرد و حتی الامکان آنان را راضی و خوشحال کرد. با مسالمت با آنها رفتار کرد و فقط با قوه‌ قهریه نمی‌توان کار کرد چون در دراز مدت عواقب خوبی نخواهد داشت.



مقصران کهریزک را باید محاکمه کرد



وی با تأکید بر پیگیری پرونده‌هایی که افکار عمومی به آن حساسیت ویژه دارند گفت: در مسئله کهریزک مقصران را باید محاکمه کرد و کار باید در اسرع وقت یکطرفه شود تا مردم احساس کنند قوه قضائیه با استقلال عمل می‌کند.



در پایان این دیدار آیت الله صافی گلپایگانی از خدمات دادستانی و قضات متعهد و دلسوز که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و حفظ ارزشهای اسلامی تلاش می‌کنند تشکر کرد و گفت: مملکت به امام زمان (ع) تعلق دارد و همه باید برای خشنودی و رضایت آن حضرت تلاش نمایند تا مشمول لطف و عنایت آن حضرت قرار گیریم.



در ابتدای این دیدار آقای جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گزارش مبسوطی از فعالیتهای دادستانی تهران را به استحضار مرجع عالیقدر شیعه رساند.