نتانیاهو بر ادامه شهرک سازی در بیت المقدس اشغالی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بینامین نتانیاهو" به اعضای حزب لیکود گفت: همچون 42 سال گذشته شهرک سازی در بیت المقدس ادامه می یابد.

اظهارات نتانیاهو درباره ساخت واحدهای مسکونی در بیت المقدس در حالی بیان می شود که "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز دوشنبه گفت تنها در صورت توقف شهرک سازی حاضر به از سرگیری مذاکرات سازش خواهد بود.

وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی روز سه شنبه همزمان با سفر "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی طرح ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید را در بخش شرقی بیت المقدس به تصویب رساند.

در پی اعلام صهیونیست ها مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت: اینکه مقامات اسرائیل تا زمان آمدن بایدن معاون اوباما صبر کنند و در حین حضور وی تصمیم توسعه شهرک سازی را اعلام کنند، در واقعی سیلی بر گوش بایدن بود.

همچنین "دیوید آکسلرود" روز یکشنبه گفت: ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس یک توهین آشکار بود و این اقدام تضعیف کننده هرگونه تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش بود.