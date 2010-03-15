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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۰۱

با اظهارات مرکل نمایان شد:

سردرگمی غرب در برابر ایران/ مواضع متناقض درباره تحریمهای بیشتر

سردرگمی غرب در برابر ایران/ مواضع متناقض درباره تحریمهای بیشتر

با وجود اذعان وزیر امور خارجه فرانسه به کار دشوار غرب برای دستیابی به توافقی درباره تحریم ایران پیش از ماه ژوئن (خرداد ماه)، صدراعظم آلمان مدعی اعمال فشارهای بیشتر علیه این کشور در آینده نزدیک شد تا سردرگمی غربی ها در این زمینه بیش از پیش نمایان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که "برنار کوشنر" روز گذشته به کار دشوار غرب برای دستیابی به توافقی درباره تحریم جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود  پیش از ماه ژوئن (خرداد ماه) اعتراف کرد، "آنجلا مرکل" امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران و پس از برگزاری نشستی با "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان مدعی شد: چنانچه دولت ایران تلاشهای غرب را برای یافتن یک راه حل مناسب در قبال برنامه هسته ای خود رد کرده است، هم اکنون به زمان اعمال فشارهای بیشتر علیه این کشور نزدیک شده ایم. 

وی با نادیده گرفتن تلاشهای منفی و خصمانه غربی ها برای جلوگیری از حل صلح آمیز و عادلانه تنشی که آنها درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران به وجود آورده اند، مدعی شد: ایران نه تها تلاشهای سازنده را برای حل برنامه هسته ای خود نپذیرفت، بلکه حتی این پیشنهادها را رد کرد.

همچنین اظهارات مرکل درحالی بیان می شود که روسیه و چین بارها بر تلاشهای دیپلماتیکی برای حل برنامه هسته ای ایران تاکید کرده اند.

کوشنر روز گذشته پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در فنلاند و در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت کشورش از اعمال فشار به ایران برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز آن اذعان کرد که حمایت چین و روسیه از تهران مانعی برای اجماع شورای امنیت در صدور قطعنامه دیگری علیه کشورمان می شود.

کد مطلب 1052423

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