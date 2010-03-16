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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر-گروه ورزشی: آغاز دومین مرحله از رقابت‌های تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا و پیگیری مرحله یک ‌هشتم‌ نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با شانزدهم مارس سال 2010 میلادی.

- دومین مرحله از رقابت‌های تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا از امروز با حضور 22 تیم در شهر بانکوک تایلند آغاز خواهد شد.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* چلسی انگلستان - اینترمیلان ایتالیا، ورزشگاه استمفوردبریج
* سویا اسپانیا - زسکا مسکو روسیه، ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان

- تیم‌های فوتبال ویگان اتلتیک و آستون ویلا امشب و در چارچوب دیداری معوقه از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان برابر هم صف آرایی می کنند.

- هفته دوم مسابقات فوتبال AFC Cup امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه A:
* صحم عمان - اهلی صنعا یمن
* شباب اردن - الکرامه سویا
گروه B:
* چرچیل برادر هند - الکویت کویت
گروه E:
* الریان قطر - النهضه عمان
* الرفاع بحرین - الوحدات اردن
گروه F:
* سریویجایا اندونزی - سلانگور مالزی
* بین دونگ ویتنام - ویکتوری مالدیو

کد مطلب 1052432

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