تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با شانزدهم مارس سال 2010 میلادی.

- دومین مرحله از رقابت‌های تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا از امروز با حضور 22 تیم در شهر بانکوک تایلند آغاز خواهد شد.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* چلسی انگلستان - اینترمیلان ایتالیا، ورزشگاه استمفوردبریج

* سویا اسپانیا - زسکا مسکو روسیه، ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان

- تیم‌های فوتبال ویگان اتلتیک و آستون ویلا امشب و در چارچوب دیداری معوقه از هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان برابر هم صف آرایی می کنند.

- هفته دوم مسابقات فوتبال AFC Cup امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

گروه A:

* صحم عمان - اهلی صنعا یمن

* شباب اردن - الکرامه سویا

گروه B:

* چرچیل برادر هند - الکویت کویت

گروه E:

* الریان قطر - النهضه عمان

* الرفاع بحرین - الوحدات اردن

گروه F:

* سریویجایا اندونزی - سلانگور مالزی

* بین دونگ ویتنام - ویکتوری مالدیو