شمارش آرا به 66 درصد رسید/ افزایش رایزنیها برای تشکیل دولت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العراقیه، مسئولان کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از شمارش 66 درصد آرای انتخابات خبر دادند.



به گفته مسئولان کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، فردا سه شنبه میزان شمارش آرا به 85 درصد خواهد رسید.



حمدیه الحسینی رئیس دایره انتخاباتی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با قاسم العبودی از دیگر اعضای این کمیسیون اعلام کرد میانگین شمارش آرا در تمام عراق به 66 درصد رسیده است .



وی افزود : میزان شمارش آرای انتخابات در بغداد 60 درصد، دهوک 60 درصد، اربیل 63 درصد، سلیمانیه 75 درصد، نینوا 63 درصد، کرکوک 66 درصد، دیاله 62 درصد، الانبار 78 درصد، بابل 60 درصد، کربلا 60 درصد، واسط 88 درصد، صلاح الدین 62 درصد، نجف اشرف 63 درصد، القادسیه 59 درصد، المثنی 75 درصد، ذی قار 72 درصد، میسان 59 درصد و بصره 84 درصد است.



العبودی نیز اعلام کرد روز سه شنبه میزان شمارش آرای انتخاباتی به 85 درصد خواهد رسید.



بر اساس نتایج اولیه، همچنان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتاز است و فهرست العراقیه و ائتلاف ملی عراق و ائتلاف کردستان عراق نیز حائز بیشترین آرا پس از ائتلاف مالکی هستند، هر چند ائتلاف علاوی در استانهای سنی نشین، و ائتلافهای دولت قانون و ملی عراق در استانهای شیعه نشین و ائتلاف کردستان در استانهای شمالی بیشترین آرای شمارش شده را به خود اختصاص داده اند.



با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج نهایی دومین پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام، رهبران و مسئولان ائتلافهای مهم و اساسی که بر اساس نتایج اولیه ترکیب اصلی پارلمان آینده را تشکیل خواهند داد رایزنی ها و تلاشهای سیاسی خود درباره تشکیل دولت جدید را دوچندان کرده اند و در این زمینه حتی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد هم دست به تحرکات گسترده ای زده است و با سفر به اربیل در شمال عراق در حال رایزنی با رهبران ائتلاف کردستان است .



بر اساس گزارشها، آمریکا نیز در این میان به تحرکات و تلاشهای گسترده خود برای نخست وزیری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق ادامه می دهد و در این زمینه با هماهنگی اروپایی ها و رسانه های غربی و عربی برای تخریب وجهه نوری المالکی با طرح ادعای دستکاری نتایج انتخابات اخیر به نفع دولت قانون تلاش می کند.



کردها نیز که تا پیش از اظهارات طارق الهاشمی معاون رئیس جموری عراق وابسته به اقلیت اهل سنت گفته می شد به نخست وزیری ایاد علاوی گرایش داشتند، از سخنان وی که گفته بود عراق باید رئیس جمهوری عرب داشته باشد، بر آشفته اند و خبرهای حاکی از تمایل آنها برای نخست وزیری مجدد نوری المالکی است، طارق الهاشمی از متحدان اصلی ایاد علاوی در فراکسیون العراقیه است.

