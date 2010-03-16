به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان موضوع تعدیل برج جهان‌نما بطور جدی در سال جاری در برنامه سازمان میراث فرهنگی قرار گفت چنانچه در این خصوص معاون سازمان میراث فرهنگی کشور در بهمن ماه‌ جاری به همراه مسئولان اصفهانی از این برج دیدن کردند و قرار بر تعدیل آن بطور جدی بود که متاسفانه این تعدیل از سوی شهرداری اصفهان پس از کش و قوس‌های فراوان در دستور کار قرار گرفت که نتایج مثبتی را نیز به همراه داشت .

چنانچه رئیس جمهور نیز روز گذشته در اصفهان در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین بزرگراه دو طبقه کشور، میراث فرهنگی اصفهان را یک ثروت ملی دانست که باید از آن صیانت شود و ادامه داد: در صورت بروز صدمه، این میراث قابل جبران نیست و کاری که اکنون انجام می‌دهیم در 300 سال آینده میراث می‌شود .

دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه بسیار خوشحال شدم که مسئولین شهری اصفهان برای حفظ میدان امام اصفهان برج جهان نما را تعدیل کردند، افزود: ‌برای حفظ میدان امام ارزش دارد که چند ساختمان را نیز خراب کنیم زیرا میدان امام در تمام دنیا نماد فرهنگ، انسانیت، ایمان و وقار ملت ایران است و تعدیل ساختمان جهان‌نما تصمیم حکیمانه‌ای بود که توسط مسئولین شهری اصفهان گرفته شد .

وی همچنین در خصوص پرونده برج جهان نما و مسائل حاشیه‌ای آن اظهار داشت: حدود 8 سال پیش توطئه‌ای ایجاد شد تا به جمعی که می‌خواستند خدمت کنند آسیب وارد شود و گزارش‌های خلافی به برخی نهادهای بین‌المللی داده شد تا از این طریق میدان امام از فهرست آثار جهانی خارج شود .

رئیس جمهور در ادامه بر صیانت از میراث فرهنگی اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد:‌ اصفهان متعلق به همه ملت ایران و کل بشریت است که باید در همه عرصه‌ها الگو و موجب افتخار ایران باشد.

در اینجا خبرگزاری مهر با توجه به اهمیت موضوع بر خود لازم می‌داند تا تاریخچه‌ای از آنچه برای تعدیل جهان‌نما صورت گرفته را یادآور شود تا در نهایت از اهمیت این موضوع برای مخاطبان مهر بیش از پیش روشن گردد .

در سال 84 یونسکو پس از اطلاع از ارتفاع برج جهان نما به وسیله روزنامه نگاران به میراث فرهنگی و گردشگری وقت، اخطار داده بود که اگر تعدیل ارتفاع صورت نگیرد و ایران تا تاریخ در نظر گرفته شده اقدامی را انجام ندهد، میدان نقش جهان اصفهان (امام) به شکل اتوماتیک در فهرست میراث در خطر جای خواهد گرفت .

در نهایت پس از آن سال تا بهمن ماه سال جاری اقدامات زیادی برای تعدیل این برج انجام شد و تنها طبقه یازدهم باقی مانده بود و این طبقه نیز باید تعدیل می شد که به شرح مختصری از روند تعدیل این طبقه در ذیل خواهیم پرداخت .

استاندار اصفهان در بهمن ماه سال جاری طی بازدیدی که همراه با معاون سازمان میراث فرهنگی کشور، ‌رئیس سازمان میراث فرهنگی استان و تنی چند از اعضای شورای شهر داشت، گفت: در این خصوص قصد داریم تا پایبندی خود به نهادهای بین‌المللی و کارهای بین‌المللی را نشان دهیم و تحقق این مهم حسن نیت ایران را در جوامع و میثاق‌های بین‌المللی نشان خواهد داد .

علیرضا ذاکر اصفهانی در ادامه با اشاره به قدمت تاریخی،‌ فرهنگی و هنری اصفهان اظهار داشت: علاقمند هستیم قدمت فرهنگی و تاریخی اصفهان را در برابر دید جهانیان قرار دهیم و نوع تعاملات خود را نیز گسترش دهیم که برای تحقق این امر باید همواره با نهادهای چون یونسکو در تعامل باشیم .

ذاکر اصفهانی همچنین در خصوص نظر خود پیرامون ساخت چنین بنایی در مرکز اصفهان خاطرنشان کرد: برج جهان‌نما نسبتی با اصفهان ندارد و زمانی که فروشگاه‌های این برج شروع به کار کنند مرکز شهر دچار مشکل خواهد شد .

در هر صورت با وجود سخنان استاندار اصفهان، رئیس شورای شهر اصفهان در آن زمان اظهار داشت: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم تعدیلی صورت گیرد .

عباس حاج رسولی‌ها ادامه داد: پروژه جهان‌نما مربوط به دوران قبل از شکل گیری شوراهاست و از طرف دیگر بر این باور هستم که تخریب یک طبقه دیگر از برج جهان نما حرفی شیطنت آمیز است .

در نهایت پیگیری مسئولین اصفهانی و اصحاب رسانه در این خصوص جواب داد چنانچه شاهد تصویب مصوبه‌ای در این خصوص در شورای شهر اصفهان بودیم و شهردار اصفهان نیز در لایحه دو فوریتی با اشاره به پیگیری‌های کمیته میراث جهانی یونسکو در خصوص ساختمان جهان‌نما و مفاد بند 13 مصوبه 20 فروردین سال 88 هیئت محترم وزیران و بررسی آن در جلسات مشترک بین میراث فرهنگی، ‌استانداری و شهرداری و حصول توافق مبنی بر عدم تعدیل طبقه یازدهم ساختمان جهان‌نما در قبال دریافت خسارت بر اساس نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، ‌از شورای اسلامی شهر اصفهان خواست برای تعدیل ساختمان مذکور و خاتمه دادن به سایر مسائل پیرامون آن این لایحه را در جلسه علنی شورا مطرح نمایند .

رئیس شورای شهر اصفهان نیز گفت:‌ ‌این شورا همچنان بر اجرای طرح جامع حفاظت از میدان امام (ره) و محور تاریخی و فرهنگی پیرامون آن تاکید دارد .

اما با وجود این مصوبه شورای شهر اصفهان نیز متاسفانه شاهد نوعی کوتاهی از سوی شهرداری برای تعدیل جهان‌نما بودیم تا در نهایت با پیگیری‌های استانداری اصفهان موضوع به ثمر نشست و تعدیل جهان‌نما آغاز شد و آغاز این تعدیل نیز در نزدیکی سفر اعضای یونسکو به اصفهان بود که خوشبختانه گویی مورد تائید بازرسان یونسکو نیز قرار گرفت .

چنانچه مسئول امور فرهنگی یونسکو در تهران در این خصوص اظهار داشت: طی سالهای اخیر کمیته میراث جهانی از طرف ایران اطلاعاتی را برای کاهش برج جهان‌نما دریافت کرده بود که به شخصه پس از بازدید شاهد اقدامات تخریبی و کاهش ارتفاع بوده‌ وافراد در حال ماموریت نیز نگاه مثبتی به اتفاق داشته و نسبت به اقدامات دولت ایران نقطه نظر مثبتی دارند .

تانی‌گوچی یادآور شد: متخصصان همچنین از لحاظ بصری نیز در میدان نقش جهان کاهش جهان‌نما را مشاهده کرده‌و مطمئنم که این نکات در گزارش این کمیته منعکس خواهد شد .

رئیس شورای شهر اصفهان نیز همزمان با حضور اعضای یونسکو در اصفهان در پاسخ به مهر در نشستی خبری گفت:‌ تعدیل و تخریب طبقه فوقانی برج جهان‌نما تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید .

شهردار اصفهان نیز در خصوص تعدیل جهان‌نما در نشستی خبری در پاسخ به مهر با اشاره به اینکه در خصوص مسائل جهان‌نما نیز سکوت کردم تا در نهایت به این اختلافات دامن نزنم، اظهار داشت:‌ در صورتی که اکنون قرار بود به عنوان شهردار اصفهان چنین بنایی را بسازم تامل می‌کردم چرا که اجرای چنین طرحی از بودجه مردم است .

استاندار اصفهان نیز در خصوص تعدیل جهان‌نما با اشاره به اینکه در حال حاضر نیازمند ایجاد فرهنگ گفتمان سازی هستیم، گفت: جهان‌نما موضوع خوبی برای گفتمان سازی بود و زمانی که این موضوع مطرح شد بسیاری که در صحنه ‌آمدند بر این باور بودند که صدای آنها به جایی نمی‌رسد .

رئیس شورای شهر اصفهان نیز در خصوص تعدیل برج جهان‌نما پس از سخنرانی رئیس جمهور با اشاره به هزینه تعدیل جهان نما از جانب استانداری و ریاست جمهوری پرداخت شده است، گفت: نظر ما نیزهمچون دیدگاه رئیس جمهور است و اکنون جهان‌نما در حال خراب شدن است.

عباس حاج‌رسولی‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر پوسته آخر تعدیل برج جهان‌نما در حال انجام است.

در هر صورت هماهنگی مدیران استانداری اصفهان با اصحاب رسانه و پیگیری آنان برای ماندگاری میدان امام در فهرست آثار جهانی نتیجه داد، چنانچه پس از بازدید اعضای هیئت یونسکو نیز شاهد نوعی رضایت آنان از این موضوع بوده و میدان امام همچنان در فهرست آثار جهانی باقی خواهد ماند.