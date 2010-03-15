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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۲۶

دلخوش به مهر خبر داد:

بررسی تقاضای سه بانک خصوصی جدید/ تعیین نرخ سود بانکی در جلسات بعد

بررسی تقاضای سه بانک خصوصی جدید/ تعیین نرخ سود بانکی در جلسات بعد

عضو شورای پول و اعتبار از بررسی تقاضای فعالیت سه بانک خصوصی به نامهای ایرانیان، مهر و آرین در جلسه امروز عصر شورا خبر داد و گفت: پیشنهاد نرخ سود بانکی سال آینده به نشستهای بعدی موکول شد.

سید کاظم دلخوش در گفتگو با مهر از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در عصر روز دوشنبه خبر داد و گفت: در این نشست در خصوص تقاضای صدور مجوز فعالیت سه بانک خصوصی بحث و بررسی صورت گرفت.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: همچنین بسته سیاستی سال آینده بانک مرکزی نیز مورد ارزیابی واقع شد که یکی از نکات مهم آن در زمینه وضعیت سود سپرده های بانکی بوده است.

دلخوش ادامه داد: سه بانک خصوصی ایرانیان، آرین و مهر به شورای پول و اعتبار درخواست صدور مجوز فعالیت داده اند.

وی در مورد اعلام پیشنهاد شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی سال آینده و ارائه آن به دولت گفت: در جلسه عصر امروز این مسئله نیز بررسی شد ولی به نتیجه نهایی منجر نشد و قرار است در نشستهای بعدی بررسی شود.

کد مطلب 1052438

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