خبر مفقود شدن یا سقوط هواپیما در استان تهران تکذیب شد

صفرعلی براتلو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: هنوز مشخص نشده است که چه کسی و با چه هدفی این شایعه را منتشر کرده است.

وی تاکید کرد: چنین مسئله ای به هیچ وجه صحت ندارد و اصلا اتفاق نیفتاده است و هیچ مشکلی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، از ساعت هفت بعداز ظهر دوشنبه شایعه سقوط یک فروند هواپیما حوالی کمالشهر کرج میان مردم منتشر شد. این اخبار ضد و نقیض که از سقوط یک هواپیمای آموزشی یا هلی کوپتر تا ناپدید شدن یک هواپیمای مسافربری در خط پروازی تهران تا تبریز را در بر می گرفت برای ساعاتی موجب نگرانی مردم منطقه شد.



برخی شنیده های دیگر از حادثه برای یک فروند هواپیمای آموزشی که از فرودگاه پیام بلند شده بود، حکایت می کرد. حتی عده ای هم از احتمال هواپیما ربایی خبر داده اند که مسئولان استانداری تهران و فرمانداری کرج و ساوجبلاغ نیز خبر را به طور کامل تکذیب کردند.