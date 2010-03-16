شاخصهای امنیتی سیستان و بلوچستان به رتبه نهم ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان سردار غلامعلی نکوئی دوشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: با کسب این جایگاه امروز با تلاش پرسنل انتظامی و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی درصد بسیاری از جرائم در سیستان و بلوچستان کاهش یافته است .

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: درصد سرقت مسلحانه 27 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته، آدم ربایی و راهبندان 14 درصد، قتل مسلحانه 16 درصد و درگیری با اشرار مسلح هشت درصد کاهش داشته است و میزان به هلاکت رسیدن اشرار مسلح نیز 45 درصد افزایش داشته است .

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با تلاش پرسنل انتظامی علاوه بر کشف بیش از هشت میلیون لیتر سوخت قاچاق تعداد 94 هزار تبعه خارجی نیز دستگیر شدند .

سردار نکوئی همچنین با اشاره به برنامه های نیروی انتظامی استان در ایام نوروز عنوان کرد: راه اندازی گشت های انتظامی در 53 نقطه از بوستانها و پارکهای استان سیستان و بلوچستان از برنامه های نوروزی نیروی انتظامی است .

وی افزود: امیدواریم با امکانات در نظر گرفته شده و فضای خوبی که برای مسافران نوروزی در استان ایجاد شده است، امسال شاهد حضور تعداد زیادی مسافر نوروزی از دیگر مناطق کشور به سیستان و بلوچستان باشیم.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در طول ایام تعطیلات نوروزی پلیس 110 و تلفن 197 آماده دریافت گزارشات مردمی هستند .