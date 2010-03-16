1.5 مترمکعب آب به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

رجبعلی صادقی شامگاه دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه این استان اظهار داشت: این میزان آب برای پروژه های در حال مطالعه و اجرا در سطح استان اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه در زمینه اختصاص آب در استان نقطه های عطفی را مشاهده می کنیم، بیان داشت: اختصاص برداشت آب از رودخانه زاینده رود برای انتقال از شهر بن تا شهرستان بروجن است.

صادقی افزود: با برداشت این میزان آب 10 روستا و پنج شهرک صنعتی آب تامینی مورد نیاز، برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه بعد از سه سال تامین آب ونک انجام شده و 120میلیون مترمکعب آب به این منطقه اختصاص داده شده است، بیان داشت: تامین آب دشت خوان میرزا شهرستان لردگان نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه تخصیص آب در استان روند رو به رشدی را دارد، بیان داشت: در صورت اختصاص آب می توانیم توسعه باغات را در استان نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه ما در استان عناصر سازنده در پیشرفت و توسعه که خاک ، آب و منابع است داریم، اذعان داشت: ما باید از فرصت هایی که در دست داریم استفاده کنیم تا به پیشرفت هایی در زمینه کشاورزی و صنعت برسیم.

صادقی با بیان اینکه 22 هزار هکتار زمین آماده برای استفاده از امکانات مالی، پیش بینی شده است، تصریح کرد: این میزان زمین زمینه اشتغال 11هزار اشتغال در استان را فراهم خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این طرح نیاز به 130 میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سد خرسان در منطقه آتشگاه لردگان آغاز شده است، بیان داشت: طرح مطالعاتی این سد انجام شده و پیمانکار این طرح نیز مشخص شده و اجرای این پروژه، اثر توسعه ای را در استان فراهم خواهد کرد.

صادقی با بیان اینکه مجوز پالایشگاه نفت در استان نیز برای احداث انجام شده است، خاطرنشان کرد: در صورت راه اندازی این پالایشگاه در روز 150 هزار بشکه نفت در استان تامین خواهد شد.

وی یادآور شد: بخش خصوصی به دنبال مکان برای پالایشگاه و سرمایه گذاری عظیم در این پروژه هستند.