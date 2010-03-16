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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

1600 نفر از خادمان مساجد خوزستان بیمه شدند

1600 نفر از خادمان مساجد خوزستان بیمه شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: از آ‌غاز طرح سراسری بیمه خادمان مساجد ‌هزار و 600 خادم خوزستانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام عبدالرضا حسینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این اداره کل با هدف حمایت و تثبیت شغلی خادمان مساجد خوزستان، یک‌هزار و 600 نفر از خادمان مسجد این استان را زیرپوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار داد.

وی تصریح کرد: این اداره کل در سال 1386 اقدام به آ‌غاز طرح سراسری بیمه خادمان مساجد کرد و تا به حال تمام خادمانی را که شناسایی شده‌اند به سازمان تأمین اجتماعی استان معرفی کرده و توانسته است در این مدت بیش از 65 درصد از این افراد را زیر پوشش بیمه قرار دهد.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال 108 خادم مسجد زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و 345 پرونده نیز در حال بررسی و اقدام هستند.
 
وی افزود: هم‌اکنون هرکس که به عنوان خادم مسجد با ثبت مشخصات و تأیید امام جماعت و هیئت امنای معتمد اداره کل اوقاف و امورخیریه به این اداره مراجعه کند، مشمول طرح قرار می‌گیرد و در فهرست بیمه به تأمین اجتماعی معرفی می‌شود.
 
حسینی فرد با اشاره به اهمیت اجرایی شدن این طرح در استان خوزستان گفت: این امر علاوه بر افزایش انگیزه خادمان مساجد برای ارائه خدمت بیشتر به نمازگزاران می‌تواند در راستای تامین آتیه این افراد بسیار مهم باشد.
کد مطلب 1052449

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