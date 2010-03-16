مدیرعامل آبفای خوزستان سرپرستی آبفای اهواز را عهده دار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دوشنبه شب با حضور مدیرعامل آبفای کشور، محسن پویا مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با حفظ سمت مسئولیت انجام امور آبفای اهواز را برعهده گرفت.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در آئین معارفه مدیرعامل جدید آبفای اهواز که با حضور مدیران استانی برگزار شد، بر خدمات رسانی مطلوب و پیگیری پروژه های عمرانی شرکت آب و فاضلاب اهواز تأکید کرد .

ثمره هاشمی که در جمع مدیران شرکت آب و فاضلاب اهواز سخن می گفت با بیان اینکه ارتقای سطح خدمات آبرسانی و دفع فاضلاب در کلانشهر اهواز باید سرلوحه مدیران و کارکنان این شرکت باشد، اظهار داشت: همه کارکنان اعم از مدیران و کارکنان بخش های مختلف شرکت آبفای اهواز باید چشم انداز خود را یک هدف و گام واحد که آن خدمات رسانی است ترسیم کنند تا شاهد حداقل شدن مشکلات در این بخش باشیم.

وی به ضرورت توسعه خدمات به مسافران نوروزی اشاره کرد و بیان داشت: با عنایت به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و ورود مسافران و کاروانهای راهیان نور می بایست بستر مناسب برای ارائه خدمات مطلوب به این کاروانها نیز فراهم شود تا با خاطره خوش از خوزستان دیدار کنند.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ذکر اینکه مبنا و معیار، همواره بر پاکی و صداقت مدیران است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، تأکید کرد: فرصت خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به مثابه غنیمتی شمرده شود تا هر چه بیشتر به مردم خدمات رسانی شود و باید طوری عمل شود که در مدت حضور خود در سمتی زحمت ها هدر نرود.

در این جلسه همچنین سرپرست شرکت آبفای اهواز نیز نیروی انسانی و کیفیت خدمات دهی را دو رکن اصلی و راهبرد اساسی این شرکت برشمرد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با جلسات و هماهنگی های انجام شده در بدنه مدیریت شرکت آبفای اهواز در حال حاضر فضای عمومی شرکت بسیار خوب و نحوه خدمات رسانی نیز مطلوب بوده و تلاشها در جهت حفظ این موقعیت و ارتقای آن است.

محسن پویا افزود: با توجه به جمع مشترکین و مصرف بالا در شهر اهواز، بالانس آب تولیدی با میزان مصرف قدری مشکل است اما به همت کارکنان شرکت آبفای اهواز این امر میسر خواهد بود.

وی مشترکان آب شهر اهواز را بالغ بر 480 هزار نفر و شبکه آب این شهر را 2800 کیلومتر و شبکه فاضلاب آن را بالغ بر 1335 کیلومتر عنوان کرد.

در این جلسه مدیران شرکت آب و فاضلاب اهواز هر کدام به طور جداگانه گزارشی از حوزه مدیریت خود ارائه کردند.