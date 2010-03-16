رئیس جمهور امروز خبر خوش مسکن را به مردم اعلام می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی نیکزاد شامگاه دوشنبه پس از پایان سفر یک روزه خود به استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تمهیداتی که دولت در خصوص تامین مسکن برای مردم کشور دیده و تسهیلات و امکاناتی که در این خصوص اختصاص یافته است، قیمت مسکن حتی در سال آینده نیز افزایش نخواهد یافت.

وی افزود: در راستای خدمات دولت برای تامین مسکن مناسب برای مردم، امروز رئیس جمهور از طریق صدا و سیما خبر خوش مسکن را به مردم اعلام خواهد کرد تا مردم در آستانه سال نو از خبر مسرت بخشی مطلع شوند.

نیکزاد تصریح کرد: سال آینده سال شکوفایی طرح مسکن مهر در کشور است و امیدواریم در چارچوب این طرح، یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی ساخته شود.

وی به تکمیل ورزشگاه 50 هزار نفری اهواز اشاره کرد و گفت: قرار شد برای تسریع در روند ساخت این ورزشگاه، وزارت مسکن و شهرسازی مبلغ 100 میلیارد ریال، سازمان تربیت بدنی مبلغ 100 میلیارد ریال و استاندار خوزستان نیز مبلغ 20 میلیارد ریال اختصاص دهند.

وزیر مسکن افزود: قرار شد این ورزشگاه که مدت چندین سال ازآغاز عملیات آن می گذرد، در دهه فجر سال 1389 به بهره برداری برسد و در اختیار ورزشکاران استان قرار گیرد.

نیکزاد به مشکل وجود معارض در زمین ساخت ورزشگاه 50 هزار نفری غدیر اهواز اشاره کرد و گفت: باید این معارض دعوت شود و با رعایت قانون و حق و حقوق کامل وی این مشکل حل شود تا روند ساخت ورزشگاه تسریع یابد.

وزیر مسکن همچنین با اشاره به اینکه در مدت سفر به خوزستان از طرح های مسکن مهر برخی شهرهای استان خوزستان بازدید کرد، اظهار داشت: برای تکمیل زیر ساخت های طرح مسکن مهر در این شهرها مبلغ 10 میلیارد ریال از اعتبارات وزارت مسکن به این امر اختصاص می یابد.

دبیر شورای مسکن کشور تصریح کرد: تا قبل از فرودین ماه سال آینده برای سرکشی به سایر طرح های مسکن مهر استان به خصوص شهرستان مسجدسلیمان سفر دیگری به استان خوزستان انجام خواهم داد.

وزیر مسکن همچنین مسکن و اشتغال را دو دغدغه اساسی مسئولین کشور دانست و گفت: اگر این دو مشکل و نیاز برطرف شود 99 درصد جوانان کشور به راه راست خواهند رفت و با برطرف کردن این دو مشکل دیگر نیازی نیست به مشکلاتی مثل مواد مخدر، طلاق و ..... از سوی جوانان فکر کنیم.

به احتمال زیاد خبر خوش رئیس جمهور در خصوص کاهش بهره بانکی وام مسکن است.