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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۳:۵۰

اختصاصی مهر/

سفیر ایران در چین نهایی شد / صفری به جای لندن راهی پکن می شود

سفیر ایران در چین نهایی شد / صفری به جای لندن راهی پکن می شود

مهدی صفری نماینده کشورمان در مذاکرات رژیم حقوقی خزر و معاون سابق وزیر امور خارجه بزودی برای تصدی سفارت کشورمان راهی پکن می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر ، در حالی که پیش از این صفری به عنوان سفیر کشورمان در لندن معرفی شده و وی پس از طی تمامی مراحل ، آماده آغاز رسمی ماموریت خود به عنوان سفیر کشورمان در انگلستان بود، با موافقت رئیس جمهوری وی عازم پایتخت جمهوری خلق چین خواهد شد.

صفری از دیپلماتهای با سابقه و توانمند دستگاه دیپلماسی است و کارشناسان معتقدند انتخاب نهایی وی برای تنظیم روابط با چین نشانه نگاه راهبردی و اهمیت این کشور در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پس از بازگشت جواد منصوری سفیر سابق کشورمان در حدود دوسال گدشته به کشور ، سفارت کشورمان در پکن توسط سرپرست اداره می شد.

کد مطلب 1052462

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