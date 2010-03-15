سفیر ایران در چین نهایی شد / صفری به جای لندن راهی پکن می شود

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر ، در حالی که پیش از این صفری به عنوان سفیر کشورمان در لندن معرفی شده و وی پس از طی تمامی مراحل ، آماده آغاز رسمی ماموریت خود به عنوان سفیر کشورمان در انگلستان بود، با موافقت رئیس جمهوری وی عازم پایتخت جمهوری خلق چین خواهد شد.

صفری از دیپلماتهای با سابقه و توانمند دستگاه دیپلماسی است و کارشناسان معتقدند انتخاب نهایی وی برای تنظیم روابط با چین نشانه نگاه راهبردی و اهمیت این کشور در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پس از بازگشت جواد منصوری سفیر سابق کشورمان در حدود دوسال گدشته به کشور ، سفارت کشورمان در پکن توسط سرپرست اداره می شد.