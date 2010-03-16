رزمایش نوروزی دستگاه های اجرایی گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رزمایش با شرکت دستگاه های مختلف مانند میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، هلال احمر، برای امداد رسانی و پشتیابانی و خدمات رسانی به مهمان نورزی عصر دوشنبه برگزار شد.

بکارگیری پنج هزار نفر از نیروهای هلال احمر، کمپهای رزرواسیون، گشتهای پلیس و راهور، نیروهای راهدای از جمله خدماتی هستند که در این طرح شرکت دارند.

استان گلستان با بهره مندی از جاذبه های مختلف طبیعی و گردشگری میزبان مهمان نورزی از مناطق مختلف کشور است.

جاذبه های تاریخی، مذهبی، 100 کیلومتر نوار ساحلی، روستاهای بکر و هدف گردشگری، آبشارهای زیبا و چشم نواز مانند کبودوال، منطقه ییلاقی زیارت، پارکهای جنگلی النگ دره، جنگل زیبای گلستان از جمله مناطق طبیعی این استان برای بازدید طبیعت گردان است.

وجود تالابهای بین المللی مانند آلماگل، آلاگل، آجی گل، جزیره زیبای آشوراده، خلیج تاریخی گرگان، بناهای تاریخی و باستانی خانه لطیفی گرگان، جاذبه های گردشگری این استان را افزایش داده و سفر به این استان را لذت بخش کرده است.

برج قابوس، بلندترین برج آجری جهان در شهرستان گنبد کاووس نیز با معماری اصیل ایرانی و اسلامی، موزه های تاریخی گرگان، موزه مردم شناسی علی آباد نیز برای پذایرایی از مسافران نورزی استان مهیاست.

یک میلیون بروشور گردشگری در گلستان توزیع می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در این زمینه گفت: بیش از یک میلیون بروشور و بسته های فرهنگی تهیه شد که در پایگاه های استقبال از مسافران بهاری بین آنها توزیع می شود.

فریدون فعالی افزود: کمیته مورد نیاز در ستاد تسهیلات سفرهای استان تشکیل شد و بسیج همگانی برای ارایه خدمات مناسب به طبیعیت گردان فراهم شده است.