رزمایش نوروزی دستگاه های اجرایی گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رزمایش با شرکت دستگاه های مختلف مانند میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، هلال احمر، برای امداد رسانی و پشتیابانی و خدمات رسانی به مهمان نورزی عصر دوشنبه برگزار شد.
بکارگیری پنج هزار نفر از نیروهای هلال احمر، کمپهای رزرواسیون، گشتهای پلیس و راهور، نیروهای راهدای از جمله خدماتی هستند که در این طرح شرکت دارند.
استان گلستان با بهره مندی از جاذبه های مختلف طبیعی و گردشگری میزبان مهمان نورزی از مناطق مختلف کشور است.
جاذبه های تاریخی، مذهبی، 100 کیلومتر نوار ساحلی، روستاهای بکر و هدف گردشگری، آبشارهای زیبا و چشم نواز مانند کبودوال، منطقه ییلاقی زیارت، پارکهای جنگلی النگ دره، جنگل زیبای گلستان از جمله مناطق طبیعی این استان برای بازدید طبیعت گردان است.
وجود تالابهای بین المللی مانند آلماگل، آلاگل، آجی گل، جزیره زیبای آشوراده، خلیج تاریخی گرگان، بناهای تاریخی و باستانی خانه لطیفی گرگان، جاذبه های گردشگری این استان را افزایش داده و سفر به این استان را لذت بخش کرده است.
برج قابوس، بلندترین برج آجری جهان در شهرستان گنبد کاووس نیز با معماری اصیل ایرانی و اسلامی، موزه های تاریخی گرگان، موزه مردم شناسی علی آباد نیز برای پذایرایی از مسافران نورزی استان مهیاست.
یک میلیون بروشور گردشگری در گلستان توزیع می شود
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در این زمینه گفت: بیش از یک میلیون بروشور و بسته های فرهنگی تهیه شد که در پایگاه های استقبال از مسافران بهاری بین آنها توزیع می شود.
فریدون فعالی افزود: کمیته مورد نیاز در ستاد تسهیلات سفرهای استان تشکیل شد و بسیج همگانی برای ارایه خدمات مناسب به طبیعیت گردان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه نوروز 88 بیش از سه میلیون مسافر به استان سفر کرده است، بیان داشت: پیش بینی می شود این آمار در سالجاری به بیش از چهار میلیوین نفر افزایش یابد.
استقرار 48 پایگاه امداد و نجات، 100 دستگاه خودرو گشت پلیس، 132 پایگاه پلیس راه، راهور و انتظامی، شرکت هفت هزار نفر نیروی انتظامی از دیگر اقدامات در طرح نوروزی گلستان است.
در مجموع بیش از 20 هزار نفر اعضای ستاد تسهیلات سفرهای گلستان ارایه خدمات دهی به مسافران نوروزی این استان را برعهده دارند.
گلستان " رنگین کمان ایران زمین " با داشتن اقوام و فرهنگهای مختلف، در روزهای پایانی سال، رنگ بهاری گرفت و بوی بهار نانج، عطر شالی، خوشه های گندم در جای جای این استان پیچیده است.
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