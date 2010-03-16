هشت مرکز تحقیقات پزشکی در گلستان راه اندازی شد

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مراکز شامل، بیماری های گوارش و کبد، قلب و عروق، بیماری های عفونی، ناهنجاری های مادرزادی، بیوشیمی و اختلالات متابولیک، سلولی و مولکولی، علوم اعصاب در گلستان است.

وی اظهار داشت: همچنین مرکز خونشناسی و سرطان شناسی نیز به تازگی در مرکز آموزشی درماین بیمارستان طالقانی گرگان راه اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای خوبی و پژوهش درباره بیماریهایی مانند تالاسمی، هموفیلی، کم خونی و سرطان از جمله فعالیتهای این مرکز جدید است.

به گفته اعرابی، یکی از بخشهایی که در سال آینده در دست برنامه است، راه اندازی پژوهشکده نوین علوم پزشکی است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: همچنین ایجاد مرکز تحقیقات مهندسی کشت سلولی و سلولهای بنیادی نیز در سال آینده در استان راه اندازی می شود.

وی یادآورشد: اعتبار اول راه اندازی این طرح از رئیس جمهوری تامین شد و این مرکز جدید سلولی و مولکولی در استان دایر می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به توان علمی دانشگاه علوم پزشکی استان در پیمودن مرزهای دانش امیدواریم در راستای مطرح شده تلاشهای مرکز پژوهشکده در مجامع بین المللی گام برداریم.