استقبال فارغ التحصیلان دانشگاهی برای تحصیل در حوزه علمیه افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی عباسی، شامگاه دوشنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که علاقه‌مندی فارغ التحصیلان دانشگاهی برای تحصیل در حوزه طی سالیان اخیر روند رو به رشدی داشته است، گفت: در آزمون سال جاری از حدود 28 هزار و 500 متقاضی تحصیل در حوزه بیش از 3 هزار نفر از آن‌ها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دادند که این مسأله خود حاکی از استقبال رو به افزایش اقشار تحصیل کرده دانشگاهی برای تحصیل در حوزه‌های علمیه است.



وی افزود: استقبال فوق العاده این طیف از متقاضیان باعث شد ما برای اولین بار در قم دو مدرسه را به فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص دهیم در حالی که در سالهای گذشته تنها مدرسه علمیه معصومیه به این امر اختصاص می‌یافت.



مهلت ثبت نام متقاضیان تحصیل در حوزه تمدید شد



عباسی همچنین با اشاره به تمدید زمان ثبت‌نام متقاضیان تحصیل در حوزه‌های علمیه سراسر کشور اظهار داشت: ثبت‌نام متقاضیان تحصیل در حوزه‌های علمیه تابع مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به جز استان‌های خراسان و اصفهان، تا بیستم فروردین ماه سال آینده تمدید شد.



وی با بیان این که ثبت‌نام متقاضیان از اول اسفند‌ماه سال جاری شروع شده است،گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات لازم می‌توانند به سایت اینترنتی معاونت آموزش حوزه‌های علمیه به آدرس www.howzeh-qom.com مراجعه کرده و دفتر چه راهنما را از دفاتر پستی تهیه نمایند.



دانشگاهیان از دادن آزمون کتبی معاف هستند



وی اضافه کرد: گزینش برای تحصیل در دوره‌های بلند مدت و نیز طرح سفیران هدایت در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی صورت می‌گیرد که البته فارغ التحصیلان دانشگاهی از دادن آزمون کتبی معاف هستند.



معاون آموزش حوزه‌های علمیه همچنین خاطرنشان کرد: در سال جاری همه مراحل ثبت‌نام به منظور صحت اطلاعات و تسریع در امور به صورت اینترنتی انجام می‌شود.



وی با اشاره به این که شرایط سنی و تحصیلانی متقاضیان به صورت تفصیلی در دفترچه‌های راهنمای آزمون ذکر شده است، ابراز داشت: آزمون کتبی در روز جمعه دهم تیرماه سال آینده در 43 حوزه امتحانی در سراسر کشور در دو سطح تحصیلات سیکل و دیپلم برگزار می‌گردد.



بیش از 11 هزار نفر پذیرش می‌شوند



عباسی همچنی گفت: نتایج آزمون کتبی هشتم خرداد‌ماه سال آینده در سایت معاونت آموزش حوزه‌های علمیه اعلام خواهد شد و بدین طریق حدود 2 برابر ظرفیت به مرحله مصاحبه راه می‌یابند.



وی با بیان این که مرحله مصاحبه در تیرماه سال 89 انجام می‌گیرد، افزود: طولانی‌ترین دوره مصاحبه مربوط به استان قم می‌باشد که حدود یک ماه به طول می‌انجامد و پس از این مرحله بیش از 10 هزار نفر در دوره بلند مدت به بیش از 250 مدرسه برای تحصیل معرفی می‌شوند.



وی اضافه کرد: در بخش مربوط به دوره تبلیغی سفیران هدایت نیز بیش از هزار نفر در نهایت گزینش می‌شوند که این افراد تعهد تبلیغی خواهند داشت.



لزوم افزایش مدارس حوزوی در سراسر کشور



عباسی در ادامه سخنان خود با اشاره به استقبال روز افزون جوانان به ویژه افراد دانشگاهی برای تحصیل گفت: با توجه به استقبالی که به منظور تحصیل در حوزه وجود دارد نیاز به ایجاد مدارس جدید و نیز افزایش ظرفیت پذیرش مدارس حوزوی به ویژه در شهر مقدس قم به شدت احساس می‌شود که در همین راستا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه‌هایی را در آینده برای توسعه مدارس حوزوی در دستور کار دارد.



تقویت حوزه‌های شهرستان‌ها در دستور کار است



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در‌باره برنامه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در راستای تقویت حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها تصریح کرد: تقویت حوزه‌های علمیه در شهرستان‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی جامعی است و این که در این خصوص هم به جهت رشد کمی و هم به جهت ارتقای مدیریتی نیاز به یک تحول اساسی داریم.



معاون آموزش حوزه بر لزوم توجه دوچندان به مقوله تربیت اساتید زبده در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از اهدافی که ما با راه اندازی مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه دنبال می‌کردیم این بود که در جهت تربیت مدرسین توانا برای مدارس حوزوی شهرستان‌های کشور به غیر از قم، گام برداریم که البته در این خصوص مهاجرت برخی فارغ التحصیلان خوش ذوق و با استعداد حوزه علمیه قم به شهرستان‌ها در تقویت حوزه‌های علمیه این مناطق بسیار مؤثر بوده است.