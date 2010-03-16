مبلغان حوزوی به زبانهای خارجی مسلط شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حبیب قهرمانی طی سخنانی در هم‌اندیشی کارشناسان، متخصصان و مبلغان شبه قاره هند که دوشنبه شب در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، گفت: آشنا نبودن یک مبلغ با زبان کشور مقصد باعث می‌شود که او نتواند مباحث مورد نظر خود را آن گونه که باید برای مخاطب اثبات و تبیین کند.



وی با اشاره به اهمیت تبلیغ در خارج از کشور اظهار داشت: دقت و سرعت همراه با بینش عمیق سیاسی و اعتقادی، باید شاخصه حرکت تبلیغی مبلغان ما در بیرون از مرزها باشد.



کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: وقتی با نخبگان و فرهیختگان در خارج از کشور برخورد می‌کنیم، باید در زمینه‌های مورد بحث به صورت تخصصی کار کرده باشیم.



قهرمانی یادآور شد: ما در خارج از کشور برای رفع شبهات، دفاع از آرمان‌ها و اندیشه‌های انقلاب اسلامی رسالت سنگینی بر دوش داریم و به دلیل اینکه انقلاب با شکل حکومت غیر دموکراتیک مخالف بوده و منافع استکبار را به خطر انداخته است از طرف دشمنان مورد هجمه قرار می‌گیرد.



وی همچنین با اشاره به حجم تبلیغات و هجمه به شیعیان بیان کرد: متأسفانه برخی از کشورهای عربی به صورت مستقیم علیه شیعیان وارد جنگ شده‌اند و وهابیون افراطی نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که قصد نسل کشی شیعیان را در منطقه دارند.



مدیر اداره همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همچنین با تأکید بر این که باید در برابر دشمنان متحد باشیم، گفت: در کشور ما مردم و مسئولان همیشه با هم متحد و همدل بوده‌اند اما به خاطر چیزهای جزئی و مسائلی که می‌توانست پیش نیاید وحدت را تا حدودی خدشه‌دار کردیم.



وی افزود: اختلاف نظر در کشور ما به صورت طبیعی چیزی است که در هرجامعه مردمسالاری وجود دارد، ولی سوء استفاده غرب و متأسفانه برخی کشورهای عربی نسنجیده و غیرعاقلانه است.



وی تصریح کرد: اگر به ولایت فقیه به عنوان نایب امام معصوم(ع) معتقد هستیم، همه باید از منویات ایشان اطاعت و حول محور ولایت فقیه به وحدت برسیم، در غیر این صورت در این میان اختلاف ایجاد خواهد شد.



قهرمانی گفت: متأسفانه به خاطر برخی اختلافات، حتی برخی کشورهای عربی که در گذشته جزئی از کشور ما بوده‌اند در جریان حوادث اخیر چنان جسارت پیدا کرده‌اند که برخی را در کشور خود جمع نموده تا علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کنند.



قهرمانی ادامه داد: بخش فارسی رادیو عربستان قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم از نظر محتوایی تفاوت فاحشی پیدا کرده است وحتی جسارت پیدا کرده در مورد مراجع تقلید و مجتهدین ما نیز شبهه پراکنی کنند.



کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: برای تأثیر در هر ملت و قومی ابتدا باید آن قوم را از نظر فرهنگی، آداب و رسوم، مشترکات اجتماعی، فرهنگی، خرده فرهنگ‌های اجتماعی، مذهبی و نژادی آن ملت به دقت مورد مطالعه و تجریه و تحلیل قرار داد.



دکتر جعفری ،کارشناس شبه قاره هند نیز در این مراسم گفت: دشمنان شبهات زیادی را در مورد کشور ایران درست می‌کنند، مانند این ادعاها که ایرانی‌های شیعه، مصحف حضرت فاطمه زهرا(س) را می‌خوانند، ولی قرآن کریم را قبول ندارند، بنابراین ما باید با قوت به این شبهات پاسخ دهیم و در این زمینه از روش‌های قرآنی استفاده کنیم.



وی اظهار داشت: در همین شبه قاره هند یک سری افراد مغرض که توسط وهابیون آموزش دیده‌اند، وجود دارند که هیچ منطقی را برنمی‌تابند و سخن گفتن با آنها بی‌فایده خواهد بود. این افراد حتی پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی را وارونه جلوه می‌دهند.



جعفری با اشاره به آداب و رسوم مردم هر کشور خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه برخی مسلمان هند چه شیعه و سنی وقتی ازدواج می‌کنند، یک نارگیل به کمر بسته و یک شمشیر نیز در دست خود دارند در حالی که در هیچ یک از ممالک اسلامی این گونه نیست.



وی به نمونه دیگری از رسومات هندیان اشاره کرد و اظهار داشت: چرم در آیین هندویسم نجس است. کفش نیز چون از چرم ساخته شده است در فرهنگ آنها نجس می‌باشد.



جعفری یادآورشد: متأسفانه گاهی طرف یک نفر هندی را دعوت می‌کند ولی پا روی پا انداخته و کف پای خود را به او نشان می‌دهد، اگر بدترین فحش را به او بدهیم برای او آسان‌تر از این رفتارها، قابل هضم می‌باشد.



وی اظهار داشت: پا روی پا انداختن برای ما خیلی ساده است اما در هند هیچ فردی در برابر بزرگ‌تر از خود، پا روی پا نمی‌گذارد.

گفتنی است در این نشست علمی برخی از کارشناسان شبه قاره هند مقالات خود را به زبان انگلیسی ارائه دادند.