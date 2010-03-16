قبوض دستگاه های خدماتی گلستان تجمیع می شود

کوروش توکلی در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: براساس اطلاع از فرآیند و نتایج و آثار مثبت تجمیع قبوض کاهش هزینه های ملی توسط ریاست جمهوری و ابلاغ آن توسط وزارت کشور به استانداران در استان گلستان نیز موضوع مورد توجه جدی مسئولین قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در راستای عملیاتی شدن این طرح،جلسه ای در دفتر معاونت توسعه پشتیبانی و نیروی انسانی استانداری گلستان برگزار و بر لزوم اجرای آن در اسرع وقت تاکید شد.



وی خاطرنشان کرد: در این نشست در زمینه اقدامات و پیگیری های بعمل آمده در سالهای گذشته و اجرای آن بصورت پایلوت در پست استان خراسان رضوی توضیحات لازم ارائه شد.

به گفته توکلی، در این جلسه پس از بحث و بررسی مقرر سد به منظور تسریع در اجرای طرح، ساز و کارهای لازم توسط اعضاء فراهم و در اولین جلسه بعدی کارگروه دستورالعمل عملیاتی تهیه و اجرا سود.

مدیرکل شرکت پست گلستان بیان داشت: با اجرای این طرح در پایان هر ماه بجای مراجعه پنج نفر یا بیشتر ماموران سازمانهای مختلف کلیه قبوض و صورتحساب های هر مکان بصورت یکجا و در یک پاکت تحویل می شود.

وی افزود: اجری این طرح، موجب کاهش ترافیک ترددهای موصوف، کاهش هزینه های ملی و کاهش هزینه توزیع قبوض و ... خواهد شد.