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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

قبوض دستگاه های خدماتی گلستان تجمیع می شود

قبوض دستگاه های خدماتی گلستان تجمیع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست گلستان گفت: طرح تجمیع قبوض دستگاه های خدماتی در استان اجرا می شود.

کوروش توکلی در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: براساس  اطلاع از فرآیند و نتایج و آثار مثبت تجمیع قبوض کاهش هزینه های ملی توسط ریاست جمهوری و ابلاغ آن توسط وزارت کشور به استانداران در استان گلستان نیز موضوع مورد توجه جدی مسئولین قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در راستای عملیاتی شدن این طرح،جلسه ای در دفتر معاونت توسعه پشتیبانی و نیروی انسانی استانداری گلستان برگزار و بر لزوم اجرای آن در اسرع وقت تاکید شد.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست در زمینه اقدامات و پیگیری های بعمل آمده در سالهای گذشته و اجرای آن بصورت پایلوت در پست استان خراسان رضوی توضیحات لازم ارائه شد.
 
به گفته توکلی، در این جلسه  پس از بحث و بررسی مقرر سد به منظور تسریع در اجرای طرح، ساز و کارهای لازم توسط اعضاء فراهم و در اولین جلسه بعدی کارگروه دستورالعمل عملیاتی تهیه و اجرا سود.
 
مدیرکل شرکت پست گلستان بیان داشت: با اجرای این طرح در پایان هر ماه بجای مراجعه پنج نفر یا بیشتر ماموران سازمانهای مختلف کلیه قبوض و صورتحساب های هر مکان بصورت یکجا و در یک پاکت تحویل می شود.
 
وی افزود: اجری این طرح، موجب کاهش ترافیک ترددهای موصوف، کاهش هزینه های ملی و کاهش هزینه توزیع قبوض و ... خواهد شد.
کد مطلب 1052470

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