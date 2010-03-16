کشته و مجروع شدن سه نفر در سرقت مسلحانه بازار زنجان

سرهنگ سید وجیه الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: براساس اظهارات شاهدان عینی سارقین چهار نفر و مسلح بودند که در جریان این سرقت یک نفر از کسبه بازار را هنگام خروج از مسجد کشته و دو نفر از نیروهای گشت نیروی انتظامی را نیز از ناحیه پا مجروح کردند.

وی ادامه داد: بر اساس آنچه از طریق سیستم اطلاع رسانی 110 به ثبت رسیده است، در ساعت 19 و 50 دقیقه این سرقت به اطلاع نیروی انتظامی رسیده و فرمانده انتظامی شهرستان به همراه سایر عوامل در ساعت 19 و 55 دقیقه در محل سرقت حاضر شده اند.



سرهنگ موسوی در تشریح حادثه سرقت مسلحانه طلا فروشی افزود: بر اساس اظهارات شاهدان عینی و صاحب طلافروشی، سارقان مسلح که چهار نفر بودند، باشکستن ویترین طلافروشی و پاشیدن فلفل به روی صاحب مغازه اقدام به سرقت 9 تا 10 کیلوگرم طلا کردند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در حال حاضر و بلافاصله پس از وقوع حادثه طرح مهار در کلیه خروجی های شهر زنجان اجرا شد و کنترل شدید در سطح مبادی ورودی و خروجی شهر صورت می گیرید.

سرهنگ موسوی با تاکید بر اینکه هویت واقعی سارقان هنوز مشخص نشده و شناسایی آنان با شدت و قدرت بیشتری پیگیری می شود، افزود: سارقان که مسلح بودند، پس از سرقت با ایجاد رعب و وحشت از صحنه سرقت متواری شدند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان زنجان با درخواست از شهروندان زنجانی جهت همکاری برای شناسایی و دستگیری سارقین گفت: مردم باید به عنوان یک وظیفه فردی و اجتماعی، نیروی اجتماعی را در شناسایی و دستگیری سارقین مسلح یاری کنند.

سرهنگ موسوی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد و امنیت کامل در بازار برقرار است، افزود: در بازار زنجان چندین مامور به عنوان گشت روی پشت بام و گروهی نیز به عنوان گشت پیاده در داخل بازار فعال هستند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان درخصوص شکستن قفل و بازکردن کرکره چندین مغازه بازار بالای زنجان در ماه گذشته ، این امر را تنها با هدف ایجاد اختلال در اقتصاد این مجموعه عنوان کرد و افزود: شواهد موجود نشان می دهد این اتفاق نتیجه اقدام چندین نفر در کمترین زمان ممکن بوده است.

سرهنگ موسوی بابیان اینکه در این اتفاق هیچ کسری در اموال بازاریان مشاهده نشده و تنها قفل تعدادی از مغازه ها شکسته و کرکره آنها بالا رفته بود، یادآور شد: مجرمین در زمان کوتاه نبود ماموران گشت در محل اقدام به این کار کرده بودند.