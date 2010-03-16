مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون ارتباطات، آموزش و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان زنجان تمرکززدایی را به عنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت نهم و همچنین دولت دهم عنوان کرد و گفت: توجه ویژه دولت به ورزش باعث شده است تا اهتمام به مقوله فرهنگ در ورزش در دستور کار دولت قرار گیرد.

حمید قاسمی با بیان اینکه ورزش باید به عنوان یکی از اولویتهای جامعه قرار گیرد، افزود: در صورت تحقق این امر، شاهد افزایش جایگاه ورزش در بین آحاد مردم خواهیم بود.

وی با اشاره به تصویب یک درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی به امر ورزش در بودجه سال 89 ادامه داد: این امر به عنوان یک سرمایه عظیم در بحث توسعه ورزش بوده و از این امر باید به نحوه مطلوب در راستای توسعه ورزش در بخش های مختلف استفاده شود.

قاسمی افزود: برخی از استان‌ها از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردارند و بهتر می‌توانند از این ظرفیت در راستای توسعه ورزش گام بردارند، به همین خاطر بحث تمرکززدایی می‌تواند تأثیر زیادی در این مورد ایفا کند.

معاون ارتباطات، آموزش و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: استان زنجان از ظرفیتهای خوبی در خصوص توسعه امر ورزش برخوردار است اما متأسفانه در برخی خانواده‌ها شاهدآن هستیم که این ظرفیت‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

استان زنجان میزبان استقرار فدراسیون بدمینتون

استاندار زنجان با تاکید بر امر تمرکززدایی در بحث ورزش گفت: استان زنجان اولین استانی است که جهت تمرکززدایی، میزبان استقرار فدراسیون بدمینتون خواهد بود.

محمد رئوفی نژاد با اشاره به جایگاه ویژه استان در بحث ورزش افزود: بخشی از این جایگاه به تلاش ورزشکاران و بخشی نیز به برنامه‌ریزی، مدیریت، هدایت‌ فعالیتهای ورزشی، توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای درخشان بر می‌گردد.

وی حضور تعداد تیم‌های زنجانی حاضر در لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین تعداد قهرمانان ورزشی در استان زنجان را به عنوان یک پتانسیل مطلوب در استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: وجود 39 تیم از این استان در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، فرصت گران‌بهایی است که خیلی از استان‌ها به نسبت جمعیتی که دارند، در جایگاه پایین‌تری نسبت به زنجان به سر می‌برند.

یک‌هزار مدال برای سال 1393

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان از برنامه ریزی و عزم مجموعه ورزش استان زنجان برای کسب هزار مدال در سال 1393 گفت: امیدواریم با حمایت مسئولین، شاهد حضور در جشن کسب یک‌هزار مدال در سال 1393 باشیم.

ایرج رحمانی با اشاره به کسب 82 مدال فرا ملی، 560 مدال کشوری و همچنین 48 نشان المپیاد ایرانیان در سال جاری توسط ورزشکاران زنجانی و افزود: همه این موفقیت‌ها در سایه همدلی، هماهنگی و همراهی ارگان‌های مختلف استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خانواده یک قهرمان باید از صبر و تحمل زیادی برخوردار باشد ادامه داد: با توجه به اینکه زنجان یک استان قهرمان پرور در همه زمینه‌ها است بنابراین وجود یک سالن پنج هزار نفری بسته برای برگزاری چنین همایش‌هایی ضروری است.

رحمانی در ادامه در خصوص وضعیت فضاهای ورزشی استان زنجان گفت: این اداره تا قبل از سال 1384 فقط 22 سانتی‌متر سرانه ورزشی داشت که این میزان با توجه به اهتمام ویژه دولت به 58 سانتیمتر رسیده و 35 سانتیمتر نیز در دست احداث داریم.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان با اشاره به وجود 45 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان زنجان افزود: با توجه به اینکه این استان به لحاظ صنعتی و اقتصادی در سطح بالایی قرار ندارد.

رحمانی افزود: 52 تیم در لیگ‌های کشوری داشته باشد که از این میزان تعداد 36 تیم در لیگ برتر باشگاه‌های کشور فعالیت می‌کنند و با اضافه شدن رشته‌هایی همچون بسکتبال، تکواندو و ژیمناستیک در سال آینده 39 تیم از این استان در لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

در این مراسم از مهدی سهرابی به عنوان برترین دوچرخه‌سوار آسیا و محسن محمدسیفی به عنوان ووشوکاری که با ارزش‌ترین مدال را در رقابت‌های جهانی کانادا کسب کرده بود به عنوان قهرمان قهرمانان تجلیل شد همچنین از 67 مدال آور در سال 88 تقدیر شد.