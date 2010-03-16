32 اکیپ دامپزشکی در طرح تشدید نظارت بهداشتی نوروزی مشارکت دارند

علی بشری معافی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با هدف حفظ سلامت و بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهروندان و مسافران نوروزی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی شامل کلیه مراکز زیر پوشش اعم از مراکز تولید، عرضه، توزیع فرآورده های خام دامی اجرا می شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: در این زمینه اکیپهای ثابت و سیار در مرکز استان و شهرستانهای تابعه سازماندهی و تعیین شده است.

وی در ادامه از شهروندان و مسافران نوروزی خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در خصوص مواد خامی دامی مراتب را به شبکه های دامپزشکی اعلام تا با متخلفان برخورد قانونی شود.