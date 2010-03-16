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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

در گیلان؛

32 اکیپ دامپزشکی در طرح تشدید نظارت بهداشتی نوروزی مشارکت دارند

رشت - خبر گزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان گیلان از فعالیت 32 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی در قالب طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه نوروز در استان خبر داد.

علی بشری معافی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با هدف حفظ سلامت و بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهروندان و مسافران نوروزی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی شامل کلیه مراکز زیر پوشش اعم از مراکز تولید، عرضه، توزیع فرآورده های خام دامی اجرا می شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: در این زمینه اکیپهای ثابت و سیار در مرکز استان و شهرستانهای تابعه سازماندهی و تعیین شده است.

وی در ادامه از شهروندان و مسافران نوروزی خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در خصوص مواد خامی دامی مراتب را به شبکه های دامپزشکی اعلام تا با متخلفان برخورد قانونی شود.

کد مطلب 1052473

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