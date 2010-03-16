به گزارش خبرنگار مهر ، نشست نقد و بررسی اپرای مولوی اثر بهروز غریب پور و با آهنگسازی بهزاد عبدی که با حضور شش نفر از خوانندگان این اپرا روز یکشنبه در خبرگزاری مهربرگزار شد؛ دراین نشست هر یک از خوانندگان ضمن بیان نظرات و نقش و تجربه خود به نقد و بررسی این اثر پرداختند.

در این نشست که کیوان فرزین ، محمد معتمدی،حسین علیشاپور ومحمدرضا صادقی نیز حضور داشتند ابتدا خواننده نقش عطار نیشابوری درباره این اپرا گفت: زمانی که نام اپرای عروسکی مولوی را شنیدم تصور کاری در حد خیمه شب بازی را داشتم و فکر نمی کردم قرار باشد کاری به این گستردگی انجام شود؛ در واقع وقتی که در جریان گستردگی کار اپرای مولوی قرار گرفتم شوکه شدم.

علی خدایی در ادامه افزود: با حضور در اپرای عروسکی مولوی فکر می کنم علاوه برآواز ، تجربه خوبی در کار اپرا نیزکسب کردم . پیش از این ما آواز ایرانی بسیارخوانده ایم و همیشه تصانیف و ترانه های ایرانی را اجرا کرده ایم ولی به این اندازه از وسعت صدایمان استفاده نمی شد؛ در اپرای مولوی در جایی باید به اقتضای نقش و موقعیت ظریف و لطیف می خواندیم و یک جا باید با هدف القای حس شجاعت آواز می خواندیم ودرجای دیگرمظلوم نمایی را القا می کردیم و... .به هرحال این اثر امتیاز خوب و بزرگی که برای من داشت این بود که توانستم صدایم را گسترش بدهم و برخی از ظرفیت های صدایم را که تا کنون نشناخته بودم، پیدا کنم.

وی همچنین تصریح کرد: زمانی که در استودیو سرگرم ضبط بودیم، آقای غریب پور کمک بسیاری به ما کرد تا بگوید چه اتفاقی قرار است بیافتد. در مجموع اپرا کار و تجربه خوبی بود به ویژه برای خواننده هایی که در کار قبلی ایشان هم حضور داشتیم و با فضای کارشان آشنا بودم حرکت روبه جلویی محسوب می شد.

خدایی در مورد نقش خود گفت: نقش من خواندن به جای عطار بود و از آن رضایت دارم؛ اما اگر قرار باشد دوباره همین نقش را بخوانم قطعا بسیار بهتر از دفعه قبل آن را خواهم خواند؛ دوستان دیگر هم فکر کنم همین نظر من را داشته باشند. صدای بقیه دوستانی هم که در اپرا خواندند به اعتقاد بنده عالی بود و شمس که همایون شجریان آن را اجرا می کرد نیز همین طور بود. البته اگر من به جای کارگردان بودم جای خواننده های شمس و مولانا را عوض می کردم. صدای محمد معتمدی که به جای مولوی می خواند صدای پخته ای است و صدای همایون شجریان صدای جوان تری دارد و نظر من این است که با توجه به سن و سال بالاتر شمس در برابر مولانا اگر جای خواننده های این دو شخصیت تغییر می کرد خیلی بهتر می شد.

خدایی در ادامه افزود: این مطلب در ساخت عروسک ها نیز رعایت شده بود و عروسک شمس مسن تر و جاافتاده تر دیده می شد. این صدا هم باید صدای قدیمی تر و پخته تر می بود اما با این وجود به نظر می رسد هر دو خواننده یعنی همایون شجریان و محمد معتمدی به خوبی از پس کار خود بر آمده اند.

وی همچنین درباره صدای سایر خوانندگان اپرای مولوی گفت: صدای پدر مولانا که توسط حسین علیشاپور اجرا می شد به نظر من خیلی خوب بود؛ این در حالی بود که محمدرضا صادقی نیزاجرای موفقی به جای شخصیت"امیر تومان" از خود ارائه کرد.

علی خدایی با اشاره به ضعف های اپرای مولوی تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف کار این بود که ما در حین ضبط آوازها خیلی صدای همدیگر را نمی شنیدیم و همین مساله سبب می شد تا حس نقش مقابل به ما منتقل نشود. گمان می کنم روزهایی که ما خواننده ها ضبط داشتیم اگر همدیگر را می دیدیم و از نقش های یکدیگر مطلع می شدیم برایمان بهتر بود و به طور حتم اجرای بهتری نیز ارائه می کردیم.

این خواننده افزود: در نهایت به اعتقاد من کلیت کار خیلی خوب بود و من به شخصه انتظار نداشتم که در زمان اکران با چنین استقبالی مواجه شود که باید از آقای غریب پور سپاسگزار باشیم. امیدوارم در اپراهای بعدی نیز این موفقیت تکرار شود.

وی درباره آهنگسازی اپرای مولوی نیز گفت: در مورد آهنگسازی نیز باید تاکید کرد که کار بهزاد عبدی خوب بود. به هر حال ساخت 110 دقیقه موسیقی آن هم بدون این که آنتراکی برای مخاطب در نظر گرفته باشد کار سختی است.

علی خدایی در مورد سایر بخش های اپرای مولوی اضافه کرد: فضا، نورپردازی، عروسک گردانی هم عالی بود. بسیار خوب خواهد بود که ساختن این نوع اپرا که رنگ و بوی ایرانی دارد در کشورمان ادامه پیدا کند و جا بیافتد که وقتی نام اپرای عروسکی می آید همه به فکر خیمه شب بازی نیافتند. فکر می کنم اپرای عروسکی اگر به این روند ادامه دهد، آینده خوبی خواهد داشت. دیدیم که مسئولان بسیاری آمدند و این کار را دیدند و مردم هم استقبال قابل توجهی کردند و همه این موارد نشانه موفقیت و البته نتیجه زحمات همه اعضاء گروه بود.

لازم به ذکر است اپرای مولوی تازه ترین ساخته بهروز غریب پور است که آهنگسازی آن را بهزاد عبدی بر عهده داشته و از 5 بهمن در سالن فردوسی بنیاد رودکی برای علاقمندان به روی صحنه رفته و امروز آخرین اجرای آن در این سالن برگزار می شود.