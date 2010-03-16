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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۲۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم دنیا به شرح زیر است.

- خودداری لولا داسیلوا از بازدید از قبر "تئودور هرتزل" بنیانگذار رژیم اسرائیل سبب خشم وزیر خارجه این رژیم شد و تا جایی که لیبرمن خواستار بایکوت سفر این مقام برزیلی در سرزمین های اشغالی شد.

- مشعل: اسرائیل از گفتگوها برای لاپوشانی جنایات خود استفاده می کند.

- مصر 15 دانشجو را که در تظاهرات ضد اسرائیلی شرکت کرده بودند، دستگیر کرد.

- کنفرانس اتحاد اسلامی در دمشق برگزار شد.

- بررسی های جدید حاکی از آن است که آلمان سومین صادر کننده سلاح در جهان است.

- داسیلوا بر همزیستی مسالمت آمیز اسرائیلی ها و فلسطینی ها تاکید کرد.

- رئیس جمهوری برزیل خواستار عاری سازی جهان از تسلیحات هسته ای شد.

- مجلس نمایندگان آمریکا نوروز را به عنوان یک عید ایرانی به مردم ایران تبریک گفت.

- کوبا اقدام آمریکا برای ارسال نرم افزارهای اینترنتی به این کشور را براندازانه توصیف کرد

- تحلیلگران: اوباما در متحد کردن اسرائیل و اعراب شکست خورده است.

- وزیر خارجه انگلیس مدعی شد: چین برای اعمال فشار بر ایران موافق است.

- گفتگوهای تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره توافق هسته ای.

کد مطلب 1052478

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