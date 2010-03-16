عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- خودداری لولا داسیلوا از بازدید از قبر "تئودور هرتزل" بنیانگذار رژیم اسرائیل سبب خشم وزیر خارجه این رژیم شد و تا جایی که لیبرمن خواستار بایکوت سفر این مقام برزیلی در سرزمین های اشغالی شد.
- مشعل: اسرائیل از گفتگوها برای لاپوشانی جنایات خود استفاده می کند.
- مصر 15 دانشجو را که در تظاهرات ضد اسرائیلی شرکت کرده بودند، دستگیر کرد.
- کنفرانس اتحاد اسلامی در دمشق برگزار شد.
- بررسی های جدید حاکی از آن است که آلمان سومین صادر کننده سلاح در جهان است.
- داسیلوا بر همزیستی مسالمت آمیز اسرائیلی ها و فلسطینی ها تاکید کرد.
- رئیس جمهوری برزیل خواستار عاری سازی جهان از تسلیحات هسته ای شد.
- مجلس نمایندگان آمریکا نوروز را به عنوان یک عید ایرانی به مردم ایران تبریک گفت.
- کوبا اقدام آمریکا برای ارسال نرم افزارهای اینترنتی به این کشور را براندازانه توصیف کرد
- تحلیلگران: اوباما در متحد کردن اسرائیل و اعراب شکست خورده است.
- وزیر خارجه انگلیس مدعی شد: چین برای اعمال فشار بر ایران موافق است.
- گفتگوهای تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره توافق هسته ای.
نظر شما