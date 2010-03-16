توجه به مسائل فرهنگی در استان کردستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار در آخرین جلسه شورای اداری استان کردستان در سال 88 اظهار داشت: علیرغم اختصاص اعتبارات بسیار خوب و همچنین پتانسیل های مختلف ولی متاسفانه میزان توجه به اهمیت موضوعات فرهنگی در استان کردستان ضیف و نیازمند بازنگری جدی است.

وی ادامه داد: استان کردستان دارای پتانسیلهای ارزشمندی در حوزه های مختلف است و تمامی دستگاه های دولتی به ویژه سازمانهای متولی امر باید در راستای بهره برداری لازم از این همه نیرو و توان در بخش فرهنگی نیازهای جامعه را به خوبی پاسخگو بوده و از آنها به نحو احسن استفاده نمایند.

استاندار کردستان ضمن اشاره به افزایش اعتبارات فرهنگی استان کردستان در سال آینده و نگاه ویژه دولت در سفرهای دور سوم به این مقوله عنوان کرد: همه ما در قبال انجام کارهای فرهنگی و توجه به این مهم در استان مسئول هستیم و باید تلاش کرد که ضمن ایجاد وحدت رویه و همدلی برای رسیدن به اهداف عالیه نظام در این بخش حرکت نمائیم.

نجار در ادامه ضمن اشاره به حوادث تلخ و شیرین سال 88 در استان کردستان بیان داشت: استان کردستان در سال 88 شاهد یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی بود که طی آن مقام معظم رهبری به مدت هشت روز مهمان مردم استان بوده و باید این حادثه را برای همیشه در تاریخ به ثبت رساند.

وی همچنین ترور دو تن از عالمان دینی و روحانیون اهل سنت استان کردستان در سال جاری را یکی از تلخ ترین حوادث و رویدادها دانست و گفت: متاسفانه عده ای از خدا بی خبر چشم این همه حضور و حماسه مردم در سفر مقام معظم رهبری را نداشته و با اقدامات کوردلانه به دنبال ایجاد تفرقه و نفاق بودند که با هوشیاری مردم و نیروهای خدوم امنیتی و نظامی اعضای این گروه تروریستی نیز دستگیر شدند.

استاندار کردستان با اشاره به آغاز تعطیلات نوروز و حضور مسافرین و مهمانان نوروزی در این استان خاطرنشان کرد: در طول سه سال اخیر روند حضور مهمانان و مسافرین نوروزی در استان کردستان در حال افزایش بوده و امسال نیز این مهم ادامه خواهد داشت و لازم است که تمامی دستگاه های و مدیران دولتی برای استقبال خوب از مسافرین نوروزی آماده باشند.

نجار به اقدامات و برنامه های سال آینده دولت در استان کردستان اشاره نمود و یادآور شد: اشتغال، مسکن و افزایش سرمایه گذاری به عنوان سه اولویت مهم در استان کردستان به شمار می رود که لازم است همه مدیران محترم در راستای عملیاتی کردن این سه اولویت تلاش و برنامه ریزی نمایند.