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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

حسن زاده:

عده ای به بهانه نقد، به دنبال تخریب مدیران و اقدامات دولت در کردستان هستند

عده ای به بهانه نقد، به دنبال تخریب مدیران و اقدامات دولت در کردستان هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: عده ای به بهانه نقد، به دنبال تخریب مدیران و اقدامات دولت در این استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده در آخرین جلسه شورای اداری استان کردستان در سال 88 اظهار داشت: همه مدیران و مسئولان استان از نقد منصفانه که در راستای بهبود امور باشد استقبال می کنند ولی متاسفانه عده ای مغرض به بهانه نقد، برنامه ها و اقدامات دولت در استان کردستان را تخریب می کنند.

وی ادامه داد: کلیه مدیران استان کردستان ضمن استقبال از نقد منصفانه در تلاش هستند که با توجه به این مهم در راستای بهبود امور اقدام نموده ولی متاسفانه عده ای معدود که چشم دیدن پیشرفت و توسعه استان کردستان را ندارند تلاش می کنند به بهانه نقد کردن خدمات و برنامه های دولت در این استان را تخریب نموده و زیر سوال ببرند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندا کردستان گفت: تمامی همت مدیران استان از مسئولان عالی رتبه گرفته تا پائین ترین سطح مدیریت ها در کردستان این است که زمینه های لازم برای توسعه همه جانبه را فراهم کرده و در این راستا باید تمامی اقشار جامعه نیز مشارکت فعالی و گسترده ای داشته باشند.

حسن زاده با اشاره به دستاوردهای مشارکت مردم در امر توسعه و پیشرفت استان کردستان بیان داشت: یکی از دستاوردهای عظیم مشارکت و حضور همه جانبه مردم در این عرصه، ایجاد و نهادینه کردن امنیت پایدار در استان کردستان است که خوشبختانه با توجه به این مهم، هم اکنون استان یکی از امن ترین مناطق کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به حوادث و رویدادهای سال جاری در استان کردستان بیان داشت: متاسفانه در سال 88 شاهد ترور دو تن از روحانیون برجسته استان بودیم که این کار توسط گروه های تروریستی و با هدف ضربه زدن به استان صورت گرفت ولی با توجه به هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی و نظامی این افراد در کوتاهترین زمان ممکن دستگیر شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد: امیدواریم که روند توسعه و پیشرفت استان کردستان در سال آینده نیز با حفظ این وحدت و همدلی در بین مردم و مسئولین ادامه داشته و همه ضمن افزایش توان کاری خود برای ارتقاء وضعیت استان در تمامی بخشها تلاش و کوشش کنند.

کد مطلب 1052483

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