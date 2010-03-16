به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌‌های نوروزی شبکه چهار هر روز ساعت 17:30 پخش می‌شود. عناوین این فیلم عبارتند از: فیلم "هری براون" محصول سال 2009 انگلستان به کارگردانی دانیل باربر 26 اسفندماه پخش می‌شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تعدادی افراد مسن به تلافی قتل بهترین دوستشان گروگان گیری می‌کنند…

فیلم "بازی شاه" محصول مشترک سوئد و دانمارک در سال 2004 به کارگردانی نیکولای آرسل 27 اسفندماه روی آنتن می‌رود. این فیلم با بازی اندرس دبلیو بیتلسون، سورن پیلمارکس، ناستا آرسل، نیکلاس برو، لارس میکلسن، اولف پیلگارد و ... ساخته شده و داستان آن درباره آسکل برونزه است که نامزد نخست وزیری هست و شانس زیادی برای انتخاب شدن دارد، شبی به همراه همسرش گیتا در حال رفتن به منزلشان پس از یک میتینگ انتخاباتی هستند که تصادف می‌کنند و برونزه دچار مرگ مغزی می‌شود...

فیلم "خاطرات قتل" محصول سال 2003 کره جنوبی به کارگردانی جان هو بونگ 28 اسفندماه پخش می‌شود. داستان این فیلم از آنجا شروع می‌شود که دو کارآگاه ساده و کودن جنازه یک زن را در حومه شهری کوچک پیدا می‌کنند. آنها به دنبال قاتل می‌گردند و ...

فیلم "خطر بزرگ" محصول سال 1960 کشورهای فرانسه و ایتالیا به کارگردانی کلود سوته 29 اسفندماه روی آنتن می‌رود. فیلم "بیست" ساخته عبدالرضا کاهانی اول فروردین پخش می‌شود. در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، علیرضا خمسه، مهران احمدی و علیرضا حسینی و با حضور فرشته صدرعرفایی و حبیب رضایی ایفای نقش کردند. داستان فیلم در یک تالار پذیرایی اتفاق می‌افتد که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند.

فیلم "شرلوک هلمز" محصول سال 2009 کشور آمریکاست که به کارگردانی گای ریچی دوم فروردین ماه روی آنتن می‌رود. این فیلم یکی از داستان‌های معروف شرلوک هلمز با داستانی کمیک است. هولمز و دکتر واتسون درگیر ماجرایی می‌شوند که ممکن است کل اروپا را از بین ببرد و ...

فیلم "انتقام" محصول مشترک کشورهای هنگ کنگ و فرانسه در سال 2009 است که به کارگردانی جانی تو ساخته شده است. این فیلم سوم فروردین ماه پخش می‌شود و داستان آن درباره فرانسیس کاستلو مردی میانسال است که در فرانسه رستوران دارد، داماد و دختر او در خانه‌شان در ماکائو مورد هجوم چند مرد مسلح قرار می‌گیرند. داماد و نوه‌های کاستلو کشته می‌شوند اما دخترش جان سالم به در می‌برد...

فیلم "زمستان اولوگز" محصول مشترک هلند و بلژیک در سال 2008 است و توسط مارتین کول هوون ساخته شده است. این فیلم چهارم فرودین ماه روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان آن آمده است: هلند 1945 جنگ چهانی دوم، خلبان نیروهای متفقین در یکی از شهرهای هلند سقوط می‌کند. اما خلبان با چتر نجات به بیرون می‌پرد و جان خود را حفظ می‌کند. اما او با پای زخمی توان حرکت ندارد و در یک انبار قدیمی زیر برف‌ها پنهان می‌شود...

فیلم "والکری" محصول سال 2008 آمریکا به کارگردانی برایان سینگر است که پنجم فرودین ماه پخش می‌شود. این فیلم درباره جنگ جهانی دوم و دوران نازی‌ها است.

فیلم سینمایی "اقلیما" ششم فروردین ماه روی آنتن می‌رود. این فیلم سینمایی به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور ساخته شده و در خلاصه داستان آن آمده است: زندگی مرفه و آرام سارا و عماد، با بستری شدن عماد در بیمارستان به علت ناراحتی قلبی از آرامش و سکون خارج می‌شود... حسین یاری، پانته‌آ بهرام، احمد مهران‌فر، هنگامه قاضیانی، فرناز رهنما، احسان امانی، شاهرخ فروتنیان و ... بازی کردند.

فیلم "در مه برقی" محصول مشترک آمریکا و آلمان در سال 2009 به کارگردانی برتراند تاورینر ساخته شده و هفتم فروردین ماه پخش می‌شود و داستان آن از این قرار است که به دنبال پیدا شدن جسد سیاه پوستی به نام چری بلانگ در یک جنگل، دیو روبیجاکس پلیس جنایی سعی می‌کند قاتل را در ایالت نیو اورلئان شناسایی کند.

فیلم "دوچرخه بیجینگ" به کارگردانی وانگ ایساوسوای در سال 2001 ساخته شده و محصول مشترک چین و فرانسه است. این فیلم هشتم فروردین ماه روی آنتن می‌رود. در این فیلم سینمایی کویی لین، لی بین، ژوئو ژون، گائو یوان یوان، لی شونانگ، ژانویی وی، پنگ یان و... بازی کردند و داستان درباره گوئل کوپیلین که از روستا به شهر بیجینگ آمده است و ...

فیلم "آتش سبز" محصول سال 1386 به کارگردانی محمدرضا اصلانی است که نهم فروردین ماه پخش می‌شود. این فیلم سرنوشت افسانه‌ای دختری به نام ناردانه است که در کودکی سروش ازدواجش را با یک مرد مرده می‌شنود و برای گریز از این سرنوشت خوف انگیز، ناخواسته گام در راهی دشوار می‌گذارد... عزت الله انتظامی، مهتاب کرامتی، فرخ نعمتی، آهو خردمند، پگاه آهنگرانی، هوشنگ قوانلو، مهدی احمدی و... در این فیلم بازی کردند.

فیلم "گرگ‌های واشنگتن" محصول سال 1999 اسپانیا به کارگردانی ماریانو باروسو است که دهم فروردین ماه پخش می‌شود. در این فیلم سینمایی خاویر باردم، ادوارد فرناندز، ارنستو آلتریو، آلبرتو سن خوان و خوزه سانچو بازی کردند و داستان درباره آلبرتو، پابلو و میگوئل دوستانی هستند که با یکدیگر کار می‌کنند و یک رستوران را اداره می‌کنند.

فیلم "تصرف پلهام 123" محصول کشور آمریکا در سال 1974 به کارگردانی ژوزف سرجنت است که یازدهم فروردین ماه روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره چهار سارق مسلح است که یکی از قطارهای متروی نیویورک را برای باج‌گیری با تمام مسافرانش به گروگان می‌گیرند.

فیلم "کودک و سرباز" به کارگردانی رضا میرکریمی دوازدهم فروردین ماه پخش می‌شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بهمن امین‌پور سرباز وظیفه پاسگاهی در یکی از روستاهای خراسان است که می‌خواهد نیمه اول تعطیلات نوروز به روستای خود در شمال برود تا مقدمات خواستگاری‌اش را فراهم کند، اما فرمانده‌اش به او مرخصی نمی‌دهد... در این فیلم مهدی لطفی، بیژن سلطانی، روح الله حسینی، مهران رجبی، فریدون قوانلو و ... بازی کردند.

فیلم ‌"کوهستان تسوروگیداک" محصول سال 2009 کشور ژاپن به کارگردانی دایاسوکو کایموراست که سیزدهم فروردین ماه روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در سال 1907 یک گروه از مردان کوهنورد تلاش می‌کنند قله‌ای را در ژاپن فتح کنند که پای هیچ‌کس تاکنون به آنجا نرسیده است.

فیلم "جعبه" محصول سال 2009 کشور آمریکا به کارگردانی ریچارد کلی است که چهاردهم فروردین ماه پخش می‌شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آرتور و لوبیز زوجی جوان هستند که به همراه پسر کوچکشان زندگی می‌کنند و ...

فیلم "احضار ارواح" محصول سال 2000 کشور ژاپن به کارگردانی کیوشی کورسوا است که پانزدهم فروردین ماه به روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دختر بچه‌ای در حال بازی در یک پارک توسط یک پلیس اخراجی ربوده می‌شود. پس از آن مدتی این دختر بچه از دست آدم ربا فرار می‌کند و در یک منطقه کوهستانی خود را داخل یک چمدان وسایل صدابرداری پنهان می‌کند...

فیلم "مغول" محصول سال 2007 کشور قزاقستان به کارگردانی سرجی بودروف است که شانزدهم فرودین ماه پخش خواهد شد. در خلاصه داستان فیلم "مغول" آمده است: تموجین فرزند یکی از خان‌های مغول، پس از نامزد کردن دخترکی به نام بورته شاهد قتل پدرش اسوگی و تاراج ثروت ‏وی می شود.

فیلم "پرونده 39" محصول کشورهای آمریکا و کانادا در سال 2009 است که به کارگردانی کریستین آلوارت ساخته شده و هجدهم فرودین ماه پخش خواهد شد.