سندهای همکاری نهادهای شهری با نمایشگاه کتاب تهران تصویب شد

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سومین جلسه هماهنگی میان نهادهای شهری و ستاد برگزاری این نمایشگاه در محل شورای شهر تهران خبر داد و گفت: در این جلسه سند‌های تهیه شده توسط دو کمیته‌ خدماتی -عمرانی و حمل و نقل و ترافیک بررسی شد و به تصویب نهایی رسید.

وی با بیان اینکه "در دو سند مذکور وظایف تمامی بخش‌های مرتبط در خصوص نمایشگاه کتاب تهران مشخص شده است" افزود: تاکید عمده سند تهیه شده توسط کمیته حمل و نقل و ترافیک نمایشگاه بر استفاده مردم از وسایل حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس و مترو است. ضمن اینکه مقرر شد یک پایانه اتوبوسرانی و نیز تاکسیرانی در محل مصلی برای جابجایی مردم اختصاص یابد.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: همچنین بر اساس سند کمیته خدمات - عمرانی وظایف تمامی نهادهای مرتبط با موضوع از جمله آتش‌نشانی و اورژانس مشخص شد.

وی اضافه کرد: در جلسه دیروز همچنین مقرر شد کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات شهری به طور متقل و با مسئولیت کمیته روابط عمومی نمایشگاه کتاب تشکیل شود و فعالیتش را به زودی آغاز کند.

به گفته قبادی در جلسه روز گذشته که با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد، نمایندگانی از پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان آتش‌نشانی، ستاد مدیریت و پیشگیری از بحران، اورژانس تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان فضای سبز، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، شرکت بهره‌برداری مترو و شهرداری منطقه 7 حضور داشتند.