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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۰

سندهای همکاری نهادهای شهری با نمایشگاه کتاب تهران تصویب شد

سندهای همکاری نهادهای شهری با نمایشگاه کتاب تهران تصویب شد

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران از تصویب سند‌های همکاری دو کمیته‌ خدماتی -عمرانی و حمل و نقل و ترافیک این نمایشگاه در جلسه روز گذشته کمیسون فرهنگی شورای شهر تهران خبر داد.

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سومین جلسه هماهنگی میان نهادهای شهری و ستاد برگزاری این نمایشگاه در محل شورای شهر تهران خبر داد و گفت: در این جلسه سند‌های تهیه شده توسط دو کمیته‌ خدماتی -عمرانی و حمل و نقل و ترافیک بررسی شد و به تصویب نهایی رسید.

وی با بیان اینکه "در دو سند مذکور وظایف تمامی بخش‌های مرتبط در خصوص نمایشگاه کتاب تهران مشخص شده است" افزود: تاکید عمده سند تهیه شده توسط کمیته حمل و نقل و ترافیک نمایشگاه بر استفاده مردم از وسایل حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس و مترو است. ضمن اینکه مقرر شد یک پایانه اتوبوسرانی و نیز تاکسیرانی در محل مصلی برای جابجایی مردم اختصاص یابد.
 
معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: همچنین بر اساس سند کمیته خدمات - عمرانی وظایف تمامی نهادهای مرتبط با موضوع از جمله آتش‌نشانی و اورژانس مشخص شد.
 
وی اضافه کرد: در جلسه دیروز همچنین مقرر شد کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات شهری به طور متقل و با مسئولیت کمیته روابط عمومی نمایشگاه کتاب تشکیل شود و فعالیتش را به زودی آغاز کند.
 
به گفته قبادی در جلسه روز گذشته که با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد، نمایندگانی از پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان آتش‌نشانی، ستاد مدیریت و پیشگیری از بحران، اورژانس تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان فضای سبز، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، شرکت بهره‌برداری مترو و شهرداری منطقه 7 حضور داشتند.
کد مطلب 1052488

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