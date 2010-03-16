60 اکیپ بازرگانی بر وضعیت قیمتها در لرستان نظارت دارند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ویژه نظارتی این سازمان از 11 اسفند آغاز شده است، اظهار داشت: این تعداد اکیپ ثابت و سیار در سطح همه شهرستانهای لرستان به منظور نظارت بر کیفیت کالا و کنترل قیمتها حضور دارند.

وی ادامه داد: امسال از توان مجامع صنفی و استاندارد استفاده و در آینده به دنبال این هستیم که برخی از وظایف سازمان را به این بخش واگذار کنیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین به برگزاری نمایشگاههای بهاره در سطح این استان اشاره کرد و یادآور شد: در نمایشگاههای بهاره امسال بیش از 845 غرفه دایر شده که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

بیرانوند افزود: همچنین در این راستا بیش از800 تن برنج ، 400 تن روغن نباتی مایع و جامد و 266 تن قند و شکر به صورت دولتی جذب شده است که این اقلام را با قیمت مصوب به صورت بسته بندی در این نمایشگاهها در اختیار افراد متقاضی گذاشته شده است.

وی یادآور شد: اکیپهای ثابت در نمایشگاهها مستقر هستند که در صورت تخلف و شکایات با افراد خاطی برخورد می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به دیگر تمهیدات برای ایام نوروز، افزود: واحدهای صنفی خدماتی از جمله مکانیک ها و تعویض روغنی ها در مسیر اصلی شهرهای پرتردد و اکیپ های نوروزی برای ایام تعطیلی مستقر شده است.

. بیرانوند خاطر نشان کرد: همچنین کمپ نوروزی در سالجاری در ورودی شهر خرم آباد در محل شهرک زاگرس با همکاری میراث فرهنگی، شهرداری و بازرگانی مستقر خواهد شد.