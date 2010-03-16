طرح کتابفروشی اینترنتی کشور در انتظار اخذ مجوز فنی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مجری این طرح هنوز برگه تائیدیه صلاحیت خود را از مرکز فناوری و توسعه رسانه‌های دیجیتال دریافت نکرده است.

البته صلاحیت مجری طرح یکبار رد شده و عدم ارائه مجوز فنی فعالیت آن برای بار دوم در حالی صورت می‌گیرد که این شرکت در مهلت مجددی که به آن داده شد (آخر بهمن 88) نواقص طرح را برطرف کرد.

طرح کتابفروشی اینترنتی اواخر سال گذشته توسط شرکت مذکور به وزارت ارشاد ارائه شد و پس از چندی در دستور کار معاونت فرهنگی این وزارتخانه قرار گرفت و ایجاد آن مورد تاکید مسئولان مربوطه نیز واقع شد و پس از چندی دستور‌العملهای لازم برای اجرای آن تدوین و شکل کار هم مشخص شد.

ارائه یک صفحه اینترنتی و نرم‌افزار فرشگاه اینترنتی به ناشران کشور، آموزش روشهای تبلیغی در فروش کتاب و پشتیبانی الکترونیکی از این کار از جمله اهداف این طرح است که مجری طرح موظف به اجرای آن در چارچوب ضوابط قانونی از قبیل آئین‌نامه ساماندهی پایگاههای الکترونیکی و سایتهای اینترنتی و دستور‌العمل ضوابط نشر کتاب و عرضه آن صرفاً با مجوز نشر است.



این طرح در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و کاملاً توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و نهاد ناظر دولتی بر اجرای این طرح معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است.