آمریکای لاتین باید الگویی برای جهان عاری از تسلیحات هسته ای باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، لولا داسیلوا که در کنیست رژیم اسرائیل صحبت می کرد، افزود: خاورمیانه چند دهه جنگهای دردناکی را به خود دیده و در آن هزاران نفر کشته شده اند. ما باید اقدام کنیم اما استفاده از فکرهایمان تنها کافی نیست و باید از قلبهایمان هم برای اینکار بهره ببریم.

وی گفت: آمریکای لاتین هیچ نوع تسلیحات اتمی ندارد، ما می خواهیم نمونه و الگویی برای دیگر مناطق باشیم.

وی گفت: ما بسیار افتخار می کنیم می توانیم بگوییم آمریکای لاتین و کارائیب تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی ندارد و تمایل داریم تا به عنوان الگویی برای دیگر مناطق باشیم.

رئیس جمهوری برزیل همچنین از برخی کشورها که دارای زرادخانه هسته ای هستند اما بر آن هستند تا دیگر کشورها را به سبب پیگری برنامه هسته ای صلح آمیز تحت نظارت گیرند، انتقاد کرد.

در نشست کنیست اسرائیل مقام های این رژیم در تلاش بودند تا با تهدید نشان دادن ایران بار دیگر موضع خود را به رئیس جمهوری برزیل در قبال ایران تحمیل کنند.

نتانیاهو در سخنرانی خود در کنیست که پیش از داسیلوا انجام شد، مدعی شد: [آنها] ایرانیها با خشونت عمل می کنند در حالی که شما باز و با بردباری عمل می کنید.

وی همچنین از سیاست های کابینه خود در بیت المقدس و شهرک سازی در این شهر دفاع کرد و گفت که این شهرک سازی ها آسیبی به بیت المقدس شرقی نزده است.

زیپی لیونی نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل و رهبر حزب کادیما نیز از دیگر سخنرانان کنیست بود که نگرانی خود را از همکاری ایران و برزیل اعلام و گفت که اسرائیل نمی تواند به رژیم ایران آن مشروعیتی را که این رژیم بدنبال آن است بدهد.