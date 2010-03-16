توزیع دو هزار تن میوه در لرستان آغاز شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از این میزان میوه یک هزار و 600 تن پرتقال و 400 تن سیب است.

وی هدف از توزیع این میوه را تنظیم قیمت ها دانست و گفت: توزیع این میزان میوه از روز گذشته آغاز شده و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: شهروندان لرستانی می توانند هر کیلو سیب را با قیمت 800 تومان و هر کیلو پرتقال را با قیمت 750 تومان خریداری کنند.

بیرانوند با تاکید بر اینکه تمامی تمهیدات لازم جهت تامین میوه مورد نیاز مردم استان در ایام پایانی امسال و نوروز صورت گرفته است، عنوان کرد: این میوه ها در سراسر استان حتی بخش ها توزیع و عرضه خواهند شد.

وی ادامه داد: سیب مورد نیاز مردم لرستان در این ایام از محل استانی تامین شده و پرتقال توزیعی نیز از شمال خریداری شده است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان با بیان اینکه میوه های توزیع شده توسط این سازمان با بسته بندی های مشخص عرضه می شود، بیان داشت: پرتقال و سیب تامین شده توسط بازرگانی در فروشگاههایی با نصب پلاکارد در حال توزیع است.

بیرانوند ادامه داد: لرستانیها می توانند تخلفات را با شماره تماس 124 با سازمان بازرگانی استان در میان بگذارند.