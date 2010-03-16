دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری فیلم روستا در لرستان دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کمالوندی در این رابطه اظهار داشت: با توجه به همت دولت دهم به امر فرهنگ و با حمایت معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت ارشاد برای اولین بار در طول تاریخ سینمای ایران، جشنواره سراسری فیلم کوتاه و بلند سینمایی روستا در لرستان برگزار می شود.

وی افزود: پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری فیلم روستا توسط این اداره کل تهیه و به معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد ارسال شد که با تأیید نهایی این طرح شهریور ماه سال آینده، شاهد برگزاری بزرگترین جشنواره سراسری فیلم روستا در طول تاریخ لرستان خواهیم بود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: این جشنواره با بودجه متوسط 400 میلیون تومان می تواند تحول مهمی در عرصه سینمایی دراستان و غرب کشور باشد.

کمالوندی خاطر نشان کرد: این جشنواره با توجه به گستره وسیع با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، محیط زیست و چندین دستگاه دیگر با شکوه هرچه تمام در لرستان برگزار خواهد شد.