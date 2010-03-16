89 کانون فرهنگی هنری مساجد در لرستان تاسیس شد

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مهم ترین هدف تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مقابله با تهاجم فرهنگی و جذب جوانان به مساجد است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقاء زیرساخت های فرهنگی در جامعه، افزود: ایجاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد بهترین زیرساخت فرهنگی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان خاطرنشان کرد: از طریق ایجاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد می توان جوانان زیادی را به کانون ها جذب و با ارائه برنامه های دینی، فرهنگی و هنری با توطئه های دشمنان در جنگ نرم مبارزه کرد.