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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

در سالجاری؛

89 کانون فرهنگی هنری مساجد در لرستان تاسیس شد

89 کانون فرهنگی هنری مساجد در لرستان تاسیس شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان از تاسیس 89 کانون فرهنگی هنری مساجد در سالجاری در این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مهم ترین هدف تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مقابله با تهاجم فرهنگی و جذب جوانان به مساجد است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقاء زیرساخت های فرهنگی در جامعه، افزود: ایجاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد بهترین زیرساخت فرهنگی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان خاطرنشان کرد: از طریق ایجاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد می توان جوانان زیادی را به کانون ها جذب و با ارائه برنامه های دینی، فرهنگی و هنری با توطئه های دشمنان در جنگ نرم مبارزه کرد.

حجت الاسلام موسوی بیان داشت: با توجه به شرایط کنونی و ضرورت مقابله با ترفند های دشمنان لازم است اعتبار لازم از طریق دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار مساجد گذاشته شود.

کد مطلب 1052495

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