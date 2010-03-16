20 درصد به کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی لرستان اضافه می شود

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح برنامه های این اداره کل در ایام نوروز اظهار داشت: طرح ویژه نوروزی در رابطه با حمل و نقل مسافر از تاریخ 25 اسفندماه هر سال تا 15 فروردین ماه سال بعد به اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه این طرح به خاطر شرایط ویژه مسافرت های نوروزی در نظر گرفته شده است و در این زمینه تمهیداتی نیز اندیشیده شده است، ادامه داد: در این راستا ناوگان حمل و نقل این استان با 275 دستگاه اتوبوس، حدود هزار دستگاه مینی بوس و 700 دستگاه سواری کرایه ای سازماندهی شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان افزود: با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در ایام نوروز به طورعمده خالی تردد می کنند اجازه داده شده است که 20 درصد به مبلغ کرایه جاری در مدت اجرای طرح اضافه شود.

حیدری ادامه داد: همچنین در این راستا در مدت اجرای طرح بازرسان ستاد تمام وقت بر خدمات قابل ارائه به مسافرین نظارت خواهند داشت.

وی یادآور شد: شماره تلفن های 4220024 و 4206806 و سامانه پیام کوتاه 20001240 آماده راهنمایی و پاسخگویی به سوالات مسافرین نوروزی است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: همچنین به منظور ارتقاء ایمنی وسایل نقلیه و انجام سفرهای نوروزی تمامی رانندگان با مراجعه به مراکز مکانیزه معاینه فنی واقع در شهرستان های خرم آباد و بروجرد نسبت به انجام معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند.

حیدری خاطر نشان کرد: در صورت نداشتن مدارک قانونی و عدم الصاق برچسب انجام معاینه فنی از تردد وسائط نقلیه فاقد برچسب توسط پلیس راه جلوگیری خواهد شد.