اخلال گران چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات بازداشت خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن نورالهی در این رابطه اظهار داشت: روزهای پایانی هرسال تا نیمه اول فروردین سال بعد در برگیرنده سه سنت فرهنگی چهارشنبه آخرسال، عید نوروز و روز طبیعت است که در کنار کارکردهای مثبتی که این روزها دارند، پیامدها و تبعات منفی که اغلب ناشی از بروز هیجانات و جابجایی جمعیت می باشد، مشکلات عدیده ای را در حوزه نظم و امنیت عمومی به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: شکی نیست که بخش عمده ای از پیامدها و عوارض ناشی از سنت های نوروزی صبغه جرم و بزه نداشته و به طور طبیعی راهکارهای کنترلی آنها به اقدامات صرف پلیسی و انتظامی محدود نبوده و نیازمند فعالیت و اقدامات همه جانبه در عرصه پیشگیری اجتماعی است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: انفجار مواد محترقه علاوه بر سلب آسایش عموم مردم موجب بروز حوادث ناگوار وغیر قابل جبران خواهد شد که به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی فرماندهی انتظامی استان مواردی را در دستور کار قرار داده است.

سرهنگ نورالهی از توقیف خودروهای متخلف در این مدت و انتقال به پارکینگ این خودروها خبر داد و گفت: در صورت مشاهده تخلف از سوی واحدهای صنفی در راستای فروش و تهیه مواد منفجره برابر قوانین و مقررات با متصدیان مربوطه برخورد و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: ساخت، خرید و فروش و تهیه و توزیع هر گونه مواد محترقه غیر مجاز و مواد مشابه آن از سوی و احدهای صنفی ممنوع می باشد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان لرستان از برخورد جدی با رانندگان متخلف که با حرکات مخاطره آمیز موجب به خطر انداختن جان خود و دیگران می شوند خبر داد و افزود: گواهینامه مرتکبین تخلفات نه گانه که شامل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مار پیچی، انحراف به چپ، حرکت در خلاف مسیر، نقص فنی خودرو، عبور ممنوع و عدم رعایت حق تقدم، دور زدن در محل ممنوعه و عدم توجه به دستورات پلیس که در صورت تکرار تخلف بعد از چند مرحله تکرار تخلف ضبط خواهد شد.

سرهنگ نورالهی با بیان اینکه با رانندگانی که وسائط نقلیه آنان فاقد کارت معاینه فنی بالای دو سال باشد برخورد خواهد شد، خاطر نشان کرد: کلیه افرادی که در ایام تعطیلات قصد جابجایی اسباب و اثاثیه منزل خودرا دارند،لازم است قبل ازجابجایی حتماً با کلانتری محل هماهنگی لازم را به عمل آورند.