106 میلیارد ریال صرف طرح های مطالعاتی حوزه آب لرستان شد

امیر حمزه حقی آبی در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به مطالعات پروژه های در دست اجرا در این زمینه، اظهار داشت: آبرسانی به شهر ازنا با اعتباری بالغ بر 6.3 میلیارد تومان و طرحهای تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و بخش سیل با اعتبار 648 میلیون تومان از جمله طرح های مطالعاتی این حوزه بوده است.

وی ادامه داد: تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی با اعتبار 432 میلیون تومان و مرمت و بازسازی تاسیسات آبی با اعتبار 108 میلیون توماناز دیگر طرح های این حوزه است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان همچنین با اشاره به اختصاص 285 میلیارد ریال برای ایجاد شبکه های آبرسانی استان در سالجاری، بیان داشت: در سال جاری برای اجرای پروژه های شبکه مروک 5 میلیارد تومان، کاکارضا 3 میلیارد و 600 میلیون تومان، کمندان 3 میلیارد و 600 میلیون تومان، آبسرده 180 میلیون تومان، ایوشان 6 میلیارد تومان و حوضیان 5 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی یادآور شد: اعتباراتی که به شرکت آب منطقه ای لرستان در سال 88 اختصاص یافت باعث جهش چشمگیری در پیشرفت طرحهای جدید و در دست ساخت در این بخش شده است.