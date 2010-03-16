"پرسه" مرتضی احمدی در تهران قدیم

به گزارش خبرنگار مهر، این پیشکسوت عرصه بازیگری و رادیو در کتاب "پرسه" با زبان روایتی خاص خودش خاطراتی از زادگاهش را آورده است.

به گفته وی این کتاب اثری تحقیقی - فرهنگی است که در ابتدای آن قصه‌ای مختصر نوشته شده و سپس درباره تهرانیها صحبت کرده ‌است.

احمدی در گفتگویی گفته است: مثلاً در گذشته در تهران آدم‌هایی بودند که در کوچه‌ها رها بودند اینها کی بودند؟ بعضی‌هاشان ‌کمبود روانی داشتند اما مردم نمی‌دانستند مثلا می‌گفتند جن‌زده هستند. کتاب درباره همه این آدم‌هاست.

وی عنوان کرده است: در "پرسه" راوی شخصی مانند خودم است که هر چه را درباره آدم‌ها، شهر تهران، محله‌های تهران می‌داند، شروع می‌کند به گفتن شروع می‌کند به پرسه‌زدن در کوچه‌های تهران، درباره آداب و رسوم ‌تهران در ماه رمضان و محرم و صفر می‌گوید می‌رسد به شب جمعه آخر سال، می‌رسد به چهارشنبه سوری و نوروز. همه اینها را من آنجا گفته‌ام و تا آنجا که حافظه‌ام یاری کرده فکر نمی‌کنم چیزی را از قلم انداخته باشم.

کتاب "پرسه" در 143 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 3 هزار تومان توسط نشر هیلا منتشر شده است.

این ناشر همچنین داستان‌هایی کوتاه از نویسندگان مطرح جهان از جمله چخوف، همینگوی، ایشی گورو و مارکز را با ترجمه شادمان شکروی در کتاب 230 صفحه‌ای "چند داستان کوتاه" و در شمارگان 1100 نسخه عرضه کرده است. در این کتاب مترجم در کنار ترجمه آثار منتخب به نقد و تحلیل داستانها نیز پرداخته تا خوانندگان آشنایی بیشتری با فضای این آثار و جایگاه آنها در کارنامه ادبی نویسنده پیدا کنند.

نشر هیلا به تازگی مجموعه‌ای از 20 داستان کوتاه نارسیس زهره‌نسب را در کتاب "عبور معطر" در 1100 نسخه و با قیمت 2000 تومان هم منتشر کرده است.