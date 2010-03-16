3 متر فضای مطالعه برای هر 100 ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن خوانساری ظهر دوشنبه در بیست ‌و‌ هشتمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان مرکزی با بیان اینکه نهاد کتابخانه ها در کشور نهادی جوان و تازه تاسیس است، اظهار داشت: با توجه به آمار مصوب، تعداد کتابخانه های عمومی کشور قبل از انقلاب 550 باب بوده در حالیکه طی 31 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی این رقم به دو هزار باب رسیده است.

وی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، در افق 1404 نقشه توسعه و نقشه راه پیش بینی شده است و به عنوان یکی از اولویتهای مهم فرهنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

خوانساری با اشاره به اینکه درصورت تحقق تمام برنامه ریزی های انجام شده در برنامه پنجم توسعه، ایران به یکی از 15 کشور پیشرفته تبدیل می شود، افزود: با توجه به اینکه هم اکنون در کشور به ازای هر 100 نفر، سه متر فضای مطالعه در کتابخانه های عمومی قرار دارد، این فضای مفید نیز باید در پایان برنامه پنجم به حدود هشت متر نیز برسد.

وی با تاکید بر مفید و مثمرثمر بودن کتابخانه های عمومی در پیشرفت و شکوفایی فرهنگ مردم، افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از نهادهای کشور از جمله حوزه و دانشگاه، کتابخانه های مهم و مجهزی وجود دارد اما این تعداد کتابخانه در سرشماری های کشور ملاک و معیار نیستند، چراکه کتابخانه تنها در شرایطی که عمومی و قابل استفاده برای تمام اقشار جامعه و در تمام گروه های سنی باشد، جزء اموال فرهنگی کشور محسوب می شود از این رو کتابخانه های عمومی نقش شایانی در ارتقای سطح علمی افراد جامعه دارند.

خوانساری انتشار کتاب و کتابخانه های دیجیتال را از جمله مهم ترین مباحث روز دنیا دانست وگفت: با توجه به اینکه ده ها سال از اختراع دستگاه چاپ می گذرد، همچنان توجه عده کثیری از مردم حتی قشر فرهیخته و تحصیل کرده نیز به همین کتب چاپی است و درصد خیلی کمی از افراد تمایل به مطالعه های طولانی مدت کتاب های دیجیتالی دارند.

وی رویکرد دولت دهم را رویکردی فرهنگی دانست و گفت: با توجه به اینکه توسعه فرهنگی کشور نقش شایانی در هموار شدن جنبه های مختلف توسعه دارد، از اینرو انتظار می رود، طی فرصت باقیمانده تمامی جنبه های فرهنگی استان، بررسی و کم و کاستی ها شناسایی شوند تا بلافاصله پس از نظرات هیئت دولت به مرحله اجرا درآیند.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی نیز گفت: با توجه به اینکه توسعه از جنبه‌های مختلفی از جمله، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، لذا هر استانی با توجه به قابلیتها، توانایی‌ها و پتانسیل های خود، باید برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

محمدرضا عاشوری افزود: کانون های پرورشی فکری، کتاب خانه ها و آموزش و پرورش از جمله دستگاه هایی هستند که به منظور رسیدن به توسعه فرهنگی باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سرانه هدر رفت نان در استان مرکزی حدود 57 میلیون تومان است، گفت: در صورت اصلاح الگوی مصرف می‌توانیم این هزینه های زائد را در امور مهمی از جمله فرهنگی سرمایه گذاری کنیم و شاهد موفقیت بیشتر کشور در عرصه های جهانی باشیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نیز گفت: هم اینک 67 کتابخانه با ضریب رشدی 9.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان مرکزی وجود دارد که از این میزان، تعداد 60 کتابخانه نهادی با ضریب رشدی 4.5 درصدی و تعداد هفت کتابخانه مشارکتی با ضریب رشدی 133 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان مرکزی فعالیت می کنند.

محمد حسین مطعی افزود: زیربنای کل کتابخانه های استان مرکزی 30 هزارو 414 متر مربع است و در آن 86 کتابدار فعالیت می کنند.

وی سرانه عضویت در کتابخانه ها را به ازای هر 100 نفر جمعیت باسواد در استان مرکزی، حدود 48 نفر با ضریب رشدی 4/35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دانست و اظهار کرد: با توجه به پژوهش های انجام شده، سرانه کتاب در استان مرکزی به ازای هر عضو حدود 12نفر و با کاهشی 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است که این مهم باید در دستور کار مسولین استانی قرار گیرد، چراکه یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخصه های رشد یافتگی، بالا بدون فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بین اقشار جامعه است.

مطیعی ادامه داد: با توجه به آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 85، کل جمعیت استان حدود یک میلیون و 326 هزارو 826 نفر است که با توجه به این تعداد جمعیت، سرانه کتاب در استان کم تر از یک درصد است و این در حالی است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود 5/7 درصد مواجه بوده است.

وی در خصوص وضعیت سرانه امانت، مراجعه و کتابدار در کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: سرانه امانت کتاب نسبت به هر عضو در استان 6/11 نفر است که این میزان با کاهشی 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است و این در حالیست که به ازای هر 564 نفر عضو در کتابخانه های استان، یک کتابدار ارایه خدمت می کند که متاسفانه این رقم نیز در استان مرکزی با کاهشی 28 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است.

وی تعداد ایستگاه های کتاب استان را در سال گذشته 15 ایستگاه عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه روزانه صدها تن به دستگاه های اداری استان مراجعه دارند، این سازمان در نظر گرفت در برخی ادارات استان از جمله، استانداری مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی، درمانگاه ها، اداره کل دخانیات و برخی مساجد از جمله مسجد الزهرا اراک، ایستگاه مطالعه احداث کند تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی بین اقشار مختلف جامعه رواج پیدا کند.

مطیعی تعداد کتب موجود در این ایستگاه ها را بین 15 تا 20 جلد دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه در کشور کتب مختلفی در تمامی زمینه ها به چاپ رسیده است، از اینرو اداره کل امور کتابخانه های استان مرکزی، کتاب های درنظر گرفته شده برای هر دستگاه را مطابق با ضوابط کاری آن دستگاه برگزیده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در پایان نتیجه این اقدام را ایجاد ارتباط کتاب با خانواده ها دانست و گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده، متاسفانه استقبال بخش دولتی از این طرح چندان مطلوب ارزیابی نمی شود و این درحالیست که بخش خصوصی علاوه بر این که از این طرح استقبال شایانی داشته، بلکه خواهان افزایش ایستگاه های مطالعه در دستگاه های خود است بنابراین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای سال آینده انتظار می رود تعداد کل ایستگاه ها در ادارات استان به 500 واحد برسد.