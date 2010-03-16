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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

در ایام نوروز؛

تردد موتورسواران در جاده های اصلی لرستان ممنوع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان لرستان گفت: در طول مدت تعطیلات تردد موتورسواران در سطح محورهای اصلی این استان ممنوع است.

سرهنگ هویدا تزار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح نوروزی پلیس راه استان از 26 اسفندماه آغاز می شود و تا 14 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی از استقرار 52 اکیپ ثابت در سطح جاده های این استان خبر داد و بیان داشت: همچنین تیم های کنترل نامحسوس پلیس راه استان در سطح کلیه محورهای استان حتی محورهای روستایی مستقر خواهند شد.

فرمانده پلیس راه استان لرستان از توقیف خودروهای متخلف در این ایام خبر داد و گرفتن تست اعتیاد و سلامت روحی و جسمی از رانندگان توسط اکیپ های بهداری نیروی انتظامی را از جمله برنامه های ستاد نوروزی برشمرد.

سرهنگ تزار همچنین از اعزام بازرسان با لباس مبدل به ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و یادآور شد: در این مدت موتورسیکلت سواران با ممنوعیت تردد در جاده های اصلی استان مواجه هستند و در صورت تخلف با خاطیان برخورد خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مطابق بررسی ها حدود 35 درصد از تلفات جاده ای محورهای مواصلاتی استان لرستان را موتورسواران به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1052504

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