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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۵۶

رشد 30 درصدی کمکهای مردم لرستان در جشن نیکوکاری

رشد 30 درصدی کمکهای مردم لرستان در جشن نیکوکاری

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از رشد 30 درصدی کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری سالجاری خبر داد.

غلامرضا متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در جشن نیکوکاری سالجاری در سطح این استان بیش از دو میلیارد ریال کمک های نقدی و غیر نقدی از سوی مردم لرستان جمع آوری شد.

وی ادامه داد: این میزان کمک مردمی در طول سه روز برگزاری جشن نیکوکاری و از طریق 120 پایگاه فعال در این زمینه جمع آوری شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان یادآور شد: میزان کمک های جمع آوری شده در جشن نیکوکاری سالجاری بیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

متقی خاطر نشان کرد: کمک های جمع آوری شده در این جشن تا قبل از پایان سالجاری در میان نیازمندان این استان توزیع می شود.

کد مطلب 1052506

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