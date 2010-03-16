رشد 30 درصدی کمکهای مردم لرستان در جشن نیکوکاری

غلامرضا متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در جشن نیکوکاری سالجاری در سطح این استان بیش از دو میلیارد ریال کمک های نقدی و غیر نقدی از سوی مردم لرستان جمع آوری شد.
وی ادامه داد: این میزان کمک مردمی در طول سه روز برگزاری جشن نیکوکاری و از طریق 120 پایگاه فعال در این زمینه جمع آوری شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان یادآور شد: میزان کمک های جمع آوری شده در جشن نیکوکاری سالجاری بیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
متقی خاطر نشان کرد: کمک های جمع آوری شده در این جشن تا قبل از پایان سالجاری در میان نیازمندان این استان توزیع می شود.
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