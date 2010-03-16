سازمان حج تعهدی برای تامین امنیت زائران انفرادی ندارد

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعزام زائران انفرادی افزود: اعزام زائران انفرادی بر اساس قوانین کشور ممنوع است و سازمان حج هیچ وظیفه ای در این زمینه بر عهده ندارد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید در مورد اعزام زائران تصمیم گیری کند، گفت: سازمان حج فقط مجری است و هر تصمیمی را که دولت بگیرد اجرا می کند و آخرین تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شده این است که با وضعیت امنیتی که اکنون در عراق وجود دارد هیچ فردی به صورت انفرادی نباید به عراق برود.

معاون عتبات عالیات سازمان حج در مورد قراردادی که هنگام ثبت نام با زائر منعقد می شود، اظهار داشت: در هنگام عقد قراردارد مشکلات موجود در عراق از نظر ناامنی، بهداشتی، جنگ و ... برای زائران به طور کامل تشریح می شود و در پایان زائر آن را امضا می کند. در واقع این قرار داد به هیچ وجه به معنای متعهد نبودن سازمان در قبال زائران نیست.

شفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات زیارتی ایران چندی پیش در گفتگو با مهرعنوان کرده بود که سازمان حج در قراردادی که با زائران منعقد می کند از تمامی آنان تعهد می گیرد که در صورت بروز هرگونه مشکل مانند تصادف، انفجار، تاخیر در حرکت و ... مسئولیتی بر عهده نمی گیرد به همین دلیل دست زائران با این قرارداد به کل بسته می شود و نمی توانند در صورت بروز حادثه ای شکایت کنند.

به گفته اکبری بیمه زائران و بر عهده گرفتن تمامی هزینه های درمان آنها از جمله تعهداتی است که سازمان حج در قبال زائران عتبات بر عهده دارد به طوری که درحال حاضر هشت درمانگاه در عراق برای درمان زائران ایرانی مستقر شده است.

وی در مورد زائران انفرادی نیز گفت: با وجود اینکه وظیفه ای در مورد زائران انفرادی بر عهده نداریم اما بر اساس وظیفه انسانی خود هر اتفاقی که برای زائران مجاز و انفرادی غیر مجاز بیفتد را برعهده می گیریم به طوری که تاکنون مشکلاتی را که برای زائران انفرادی در عراق رخ داده را در حد توانمان برطرف کرده ایم.

معاون عتبات عالیات سازمان حج در مورد تامین امنیت زائران نیز افزود: به منظور تامین امنیت زائران با چهار شرکت عراقی قرار داد منعقد و امنیت هر اتوبوس فراهم شده است بطوری که هیچیک از اتوبوسهای زائران خارج از سیستم امنیتی که برایشان در نظر گرفته شده تردد نمی کنند.