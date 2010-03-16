خودداری داسیلوا از حضور بر سر قبر هرتزل صهیونیستها را خشمگین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل که هم اکنون در سرزمین های اشغالی بسر می برد از بازدید از قبر هرتزل خود داری کرد و همین امر موجبات خشم برخی مقام های صهیونیست را بر انگیخت.

آویگدورلیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل در اعتراض به این اقدام داسیلوا و همچنین روابط خوب وی با رئیس جمهوری ایران از حضور در جلسه کنیست که داسیلوا در آن سخنرانی می کرد خودداری نمود.

لیبرمن همچنین بر تحریم دیدارهای رئیس جمهوری برزیل از رژیم اسرائیل تاکید کرد.

داسیلوا نام این سفر خود ر ا "ماموریتی برای صلح گذاشته" و می گوید: رویای من این است که روزی را ببینم که در آن خاورمیانه در صلح باشد بطوری که تمامی مردم در آن بتوانند به بهروزی و رونق دست یابند.