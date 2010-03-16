دانشگاههای خارجی اجازه تاسیس شعب در ایران ندارند

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه اندازی شعبه دانشگاه خارجی در کشور جزء سیاستهای وزارت علوم نیست، گفت: به همین دلیل درخواستها و تقاضاها نیز در حال حاضر مورد بررسی قرار نمی گیرند از این رو فعلا راه اندازی شعبه دانشگاههای خارجی در کشور در اولویت نیست چون این شعب به فکر منابع خودشان هستند و برای کشور منافع علمی ایجاد نم کنند.

وی اضافه کرد: در عین حال اگر احساس کنیم شعبه خارجی در ایران آورده علمی جدی دارد موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

مدیر دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: البته همکاریهای بین المللی و ایجاد دوره های مشترک میان دانشگاههای داخل و خارج در برنامه است اما این دوره ها نیز تنها به شرطی مجوز می گیرند که آورده علمی برای کشور داشته باشند.

وزارت بهداشت هم مجوزی برای ایجاد شعبه دانشگاههای خارجی در داخل اعطا نمی کند

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نیز با اشاره به توانمندی ایران در حوزه علوم پزشکی به مهر گفت: سیاست وزارت بهداشت اعطای مجوز به دانشگاههای خارجی برای تاسیس شعبه در داخل کشور نیست.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در خصوص امکان ایجاد شعبه دانشگاههای خارجی در داخل در گروه پزشکی افزود: کشور ما به این توانمندی رسیده است که بتواند کلیه رشته های گروه علوم پزشکی را به دانشجویان ارائه کند و نیازی به ایجاد شعبه دانشگاههای خارجی در ایران نیست.

وی اضافه کرد: سیاست وزارت بهداشت این نیست که به دانشگاههای خارجی برای ایجاد شعبه در داخل کشور، مجوزی دهد.

ضیایی اظهار داشت: سیاست وزارت بهداشت برای تعامل با دانشگاههای خارجی برگزاری برنامه های مشترک علمی با نام هر دو واحد آموزشی است و به نظر وزارت بهداشت دوره های مشترک فواید بیشتری برای توسعه علمی دانشگاههای داخلی دارد.