چشمهایی که سال نو را نمی بینند!

به گزارش خبرنگار مهر، از چند روز مانده به چهارشنبه آخر سال صدای انواع ترقه و مواد منفجره در گوشه و کنار شهرهای بزرگ به گوش می رسد. به طوری که این سروصداها بعضا موجبات دلخوری شهروندان را فراهم می آورد و حتی موجب آزار و اذیت کسانی می شود که نیاز به استراحت و آرامش دارند. اما عده ای بدون توجه به این موضوع، با منفجر کردن بمبهای دست ساز، برای خود لعن و نفرین دیگران را می خرند.



دکتر غلامرضا معصومی، رئییس اورژانس کشور، با بیان اینکه بیشترین قربانیان حوادث چهارشنبه آخر سال را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، در مورد خسارتهای جانی حوادث این روز می گوید: گروه سنی 15 تا 19سال با 25.8 درصد و گروه سنی 20 تا 25 سال با 20.5 درصد قربانیان حوادث شب چهارشنبه آخر سال هستند.

در جریان حوادث چهارشنبه آخر سال 1387، تعداد هزار و 817 نفر از شهروندان مصدوم و به بیمارستانهای سراسر کشور مراجعه کردند.

معصومی با تاکید بر اینکه شمار مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در سال87 در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داشته است یادآور می شود: حدود60 درصد از مصدومان هنگام بازی با مواد محترقه، حدود 18درصد نیز هنگام عبور و حدود هشت درصد نیز هنگام تماشا یا هنگام ساخت مواد محترقه دچار حادثه شدند و علت بقیه موارد نیز نامشخص اعلام شده است.

به گفته رئیس اورژانس کشور، از سه سال پیش تاکنون به ترتیب دستها با 43 درصد و ناحیه چشم با 24 درصد، بیشترین آسیب دیدگی را در حوادث چهارشنبه آخر سال به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بررسی حوادث شب چهارشنبه آخر سال نشان داده است که بیش از 90 درصد حوادث در مناطق شهری در مکانهایی مانند کوچه و خیابانها رخ داده است.

گزارشها نشان می دهد که حادثه دیدگان در پایتخت با 27.4 درصد از آمار کشوری، بیشترین مراجعه به بیمارستانها را داشته اند. ضمن اینکه "ترقه" به عنوان بیشترین نوع ماده محترقه مصرفی در بیش از60 درصد موارد از دستفروشها تهیه شده است.

محمدرضا حاجی بیگی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با تاکید بر جلوگیری از افزایش بی‌نظمی در چهارشنبه آخر سال می گوید: سالهای قبل 10 روز مانده به چهارشنبه سوری سر و صدای شدیدی در شهر می‌آمد اما امسال با افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به مردم شاهد کاهش سر و صدا و حوادث هستیم.

وی با عنوان این مطلب که درک مردم نسبت به این قبیل حوادث بیشتر شده است، می افزاید: در پی این هستیم که چهارشنبه آخر سالی بدون خطر با ایجاد تعامل با سایر دستگاهها و ایجاد آمادگی لازم بین نیروها ارتقای سطح آگاهی جوانان و نوجوانان در معرض خطر داشته باشیم.

به گفته حاجی بیگی آموزش والدین، آموزش کودکان و گروه‌های سنی در معرض خطر و اقدامات محیطی لازم برای اینکه چهارشنبه بدون خطری داشته باشیم صورت گرفته است. به جای اینکه در مدارس بگوییم، بنویسید علم بهتر است یا ثروت، بگوییم چهارشنبه آخر سال چطور باید بگذرد.

به تازگی نیز سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از کشف بیش از 70 میلیون عدد مواد محترقه خطرناک و غیرقانونی در کشور خبر داده بود.



همچنین سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره اینکه کشفیات مواد محترقه در روزهای اخیر دو برابر آمار سال گذشته بوده است، می گوید: حدود 23 تن مواد محترقه غیراستاندارد و بیش از 80 هزار عدد مواد محترقه دست ‌ساز، کشف و 88 نفر نیز در این زمینه دستگیر شده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به تولید کنندگان و پخش کنندگان موادمحترقه هشدار داده که در صورت دستگیری، برخورد شدیدی با آنان صورت خواهد گرفت و به دلیل حضور کامل و محسوس پلیس اجازه هیچگونه هنجارشکنی به افراد داده نمی شود.

به گزارش مهر، هشدارهای مسئولان انتظامی و امنیتی در کنار توصیه های پزشکان نسبت به آسیبهای ناشی از انفجار و سوختگیهای حوادث چهارشنبه آخر سال، حکایت از این واقعیت دارد که شهروندان می بایست اجازه بروز چنین حوادث و اتفافات ناگواری را ندهند و زمینه حذف این قبیل سوءاستفاده را در جامعه فراهم کنند. زیرا، به رغم تلاشها و اقداماتی که مسئولان نهادها و ارگانهای مربوطه برای ایمنی چهارشنبه آخر سال انجام می دهند اما تا زمانی که همکاری مردم نباشد، همواره شاهد سوءاستفاده کنندگان از چنین مراسم و سنتهایی خواهیم بود.